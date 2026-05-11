Tecnología NanoScope: El secreto detrás de la rápida recuperación de Tarik Skubal

Suscríbete a nuestros canales

Las alarmas en Michigan han comenzado a transformarse en optimismo. Tarik Skubal, el as indiscutible de los Detroit Tigers, podría estar de vuelta en el montículo mucho antes de lo proyectado tras su reciente cirugía de codo. Gracias a métodos quirúrgicos de vanguardia, el as zurdo parece estar en la vía rápida para retomar su dominio en la Liga Americana.

La revolución del NanoScope

La clave de este optimismo radica en la técnica utilizada por el prestigioso Dr. Neal ElAttrache. Según Scott Boras, agente de Skubal, el procedimiento para retirar un fragmento suelto del codo se realizó mediante un NanoScope, una herramienta mínimamente invasiva que reduce drásticamente el trauma en los tejidos.

"Creemos que el período de rehabilitación será mucho más corto y podrá volver a competir mucho antes", afirmó Boras. El agente fue más allá al describir el instrumento como un "endoscopio Skubal", comparando la intervención con la simplicidad de recibir una inyección en lugar de una cirugía tradicional.

Al no haber un daño estructural profundo, Skubal no necesitará reconstruir la fuerza de su brazo desde cero, lo que le permitiría saltarse varias etapas de una rehabilitación convencional.

Un retorno anticipado para junio

Mientras que una cirugía artroscópica de este tipo suele apartar a un lanzador entre dos y tres meses, los Tigers son sumamente optimistas. Se espera que el dos veces ganador del Cy Young pueda reincorporarse a la rotación a principios de junio.

Para poner esto en perspectiva, otros jugadores con lesiones similares enfrentan panoramas más largos. Edwin Díaz, cerrador estrella de los Dodgers, se sometió a una limpieza de fragmentos óseos a finales de abril y su meta es volver recién después del Juego de Estrellas en julio. Skubal, en cambio, parece estar recortando esas semanas de espera a la mitad.

El dominio estadístico de 2026

Antes de la molestia en el codo, Skubal estaba firmando otra campaña de ensueño. En siete aperturas este año, el zurdo de 29 años ha dejado números de videojuego:

Efectividad (ERA): 2.70

WHIP: 0.95

Ponches: 45 en 43 1/3 entradas.

Su capacidad para mantener a los bateadores fuera de balance ha sido el motor que mantiene a Detroit en la pelea, reafirmando por qué es considerado el lanzador más difícil de descifrar en la actualidad.

La apuesta por el contrato más grande de la historia

El regreso temprano de Skubal no es solo una cuestión deportiva, sino financiera. Al finalizar esta temporada, el lanzador se convertirá en agente libre. Dado su historial reciente (incluyendo sus dos premios Cy Young consecutivos) y su madurez en el montículo, los expertos de la industria predicen que Skubal buscará —y probablemente obtendrá— el contrato más lucrativo jamás otorgado a un lanzador en la historia de las Grandes Ligas.

Estar sano y dominante para la segunda mitad de la temporada y la postemporada será el argumento final para sellar un acuerdo que podría romper todos los récords de la MLB.