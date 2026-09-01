¡Refuerzo de lujo! Los Orioles reclaman a este ex All-Star para buscar los playoffs

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En un movimiento estratégico para afianzar sus aspiraciones de postemporada, los Orioles de Baltimore adquirieron este lunes al estelar jardinero Luis Robert Jr. El ex All-Star llega procedente de los Mets de Nueva York a través de la lista de transferibles (waivers), buscando inyectar explosividad a la ofensiva en plena recta final de la campaña.

Un bate de impacto para el cierre

Robert, quien brilló en el Juego de Estrellas de 2023 con los Medias Blancas, busca recuperar su mejor versión. En su paso por los Mets esta temporada, dejó una línea ofensiva de .223/.303/.399, sumando 10 cuadrangulares y 23 impulsadas.

Aunque apenas registró un par de bases robadas en 218 apariciones al plato, su rendimiento reciente ilusiona a su nueva afición. Durante el mes de agosto empezó a encontrar su ritmo, registrando un sólido OPS de .841.

Además, el talentoso toletero de 29 años representa una verdadera pesadilla para los lanzadores siniestros. De por vida, el antillano ostenta un excelente OPS de .856 frente a los zurdos, una herramienta invaluable para Baltimore.

Salud física y detalles del contrato

En el aspecto económico, a Robert le restan aproximadamente cinco millones de dólares de salario para este 2026. Su contrato también incluye una jugosa opción del club por 20 millones para 2027, con una cláusula de rescisión de dos millones.

El mayor desafío del patrullero será mantenerse sano, pues las lesiones han frenado históricamente su enorme potencial. A lo largo de su carrera, solo ha logrado superar la barrera de los 110 juegos disputados en una sola campaña.

Precisamente, esa temporada saludable fue su año estelar de 2023, cuando exhibió todo su talento en el diamante. Aquel año despachó 38 bambinazos, la máxima cifra de su carrera, y fijó un brillante OPS de .857.

Ajustes en el roster oropéndola

La llegada de Robert supone un impulso crucial para unos Orioles que se niegan a bajar los brazos. La novena de Maryland arrancó la jornada del lunes a un solo juego del último boleto de comodín en la Liga Americana.

Para abrirle espacio en el roster de 40 jugadores, Baltimore designó para asignación al jugador de cuadro Luis Vázquez. Este movimiento subraya la urgencia del equipo por sumar bates de experiencia inmediata.

Finalmente, la gerencia también llamó desde la filial Triple-A al prometedor lanzador zurdo Cade Povich. El joven abridor recibió la responsabilidad de tomar la pelota para iniciar el primer compromiso de la serie frente a los Rockies de Colorado.