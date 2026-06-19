Nuevo revés para Justin Verlander: una lesión retrasa su esperado regreso

Justin Verlander, el veterano as de los Tigres de Detroit, no podrá realizar su tan ansiado regreso al montículo este domingo. Así lo dio a conocer el mánager del equipo, AJ Hinch, este viernes.

De acuerdo con Hinch, el estelar lanzador derecho sufrió una fuerte distensión en el tendón de la corva de su pierna izquierda. Esta inesperada complicación física retrasará su vuelta a la rotación principal de la franquicia.

Alarma en el bullpen

El desafortunado incidente ocurrió durante una sesión rutinaria de bullpen, mientras el jugador afinaba detalles para su apertura. Verlander se preparaba para lanzar por primera vez desde el pasado 30 de marzo.

Según relató Hinch, el lanzador entró a su oficina visiblemente afectado tras finalizar la práctica. "Tenía una expresión de profunda angustia en el rostro, sintió que algo no estaba bien", explicó el dirigente.

El mánager dejó claro ante la prensa que la recuperación requerirá de mucha paciencia. "Obviamente está bastante disgustado con la situación. No es cuestión de días, sino de semanas", puntualizó.

La espera se prolonga en Detroit

El cuerpo técnico hizo especial énfasis en que este nuevo problema en los isquiotibiales no está vinculado a su lesión anterior. Verlander acababa de superar una inflamación de cadera que lo alejó por 11 semanas.

El serpentinero de 43 años regresó a los Tigres en febrero con un contrato de un año y 13 millones de dólares. Este acuerdo marcaba un emotivo reencuentro, pues allí jugó sus primeras 13 temporadas.

El duelo de este domingo iba a ser su primera apertura en el Comerica Park vistiendo el uniforme bengalí desde agosto de 2017. Ahora, los aficionados de Detroit deberán seguir esperando para poder ovacionarlo.