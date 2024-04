MLB: Venezolano de los Marlins está siendo abucheado cada noche en su casa

El apoyo de los aficionados es un factor esencial para cualquier equipo o jugador en sus aspiraciones por exponer un buen nivel en cada campaña de las Mayores, aunque, como en todos los deportes del mundo, ese "apoyo" depende, en la mayoría de los casos, del rendimiento que exponga el individuo o el conjunto.

En el caso de los Marlins de Miami, luego de una temporada regular 2023 en la que dejaron muchos puntos altos y alcanzaron la postemporada a través del comodín, iniciaron el 2024 con récord de 0-5, siendo la peor organización de la Gran Carpa en el inicio de las acciones.

Por su parte, el venezolano Avisaíl García regresó a los terrenos de juego luego de una justa en la que apenas consumió 108 turnos al bate producto de haber evidenciado infinidad de problemas físicos que limitaron su estadía en la fase regular.

Aunque conectó un cuadrangular en su cuarto compromiso del año y fue considerablemente ovacionado por los fans presentes en el loanDepot Park, su rendimiento no ha sido el mejor en términos individuales y eso es algo que los hinchas del club de Florida le han hecho saber con sus abucheos desde la grada.

“Es parte del juego”, aseguró García al terminar el último partido de la serie contra los Piratas de Pittsburgh. “Como todo el mundo aquí, cuando bateas un jonrón todo el mundo está feliz y nos vitorean”.

Apenas desde el Día Inaugural, cuando su nombre sonó en los parlantes en la presentación del lineup, los pitidos de la multitud presente en el hogar de los Marlins no se hicieron esperar y ha sido algo que ha permanecido en cada uno de los choques en los que se ha uniformado el oriundo de Anaco, Venezuela.

No son producto de la casualidad los abucheos hacia García, pues claramente es la muestra de disgusto de unos fanáticos que desde 2022 han esperado una versión estelar del slugger que nunca ha llegado. Debido a diversas lesiones, apenas ha encarado 135 partidos en dos zafras con la escuadra, promediando .215 con un OPS de .576 y 11 jonrones.

“El año pasado estuve lesionado, pero ahora estoy sano. Cada vez que me ponen en la alineación quiero hacerlo lo mejor posible, por supuesto, pero no es bueno para los jugadores escuchar eso en el primer turno de la campaña. ¿Me poncho y me abuchean? Eso no está bien. No me gusta", explicó el jardinero criollo. "Es la primera vez en mi carrera que me pasa. Los aficionados son así. El partido parece fácil desde las gradas. Lo entiendo, pero no es justo”.