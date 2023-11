MLB suspende juegos en París para 2025 debido a una crítica razón

La MLB sigue abriendo caminos en otros países como lo hizo en 2023 con el juego en Londres (Inglaterra) y en México, pero ha tenido un revés con los encuentros que tenía pensado para la ciudad de París.

La liga ha decidido cancelar los juegos de la temporada regular que iban a disputarse en París en 2025, de acuerdo a Associated Press. La razón de la cancelación es debido a que no pudieron encontrar a un promotor y no aseguraron que el evento fuera financieramente viable.

Los equipos que iban a participar no estaban confirmados, pero se tenía pensado hacer una serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, de acuerdo al reporte.

En 2024, los Mets de Nueva York y los Phillies de Philadelphia disputarán una serie en Londres, como parte de la iniciativa de Grandes Ligas de hacer el juego cada vez más popular.

México y Londres repetirán como sedes para juegos de la temporada regular en la campaña de Grandes Ligas. Además República Dominicana será la sede de algunos juegos del Spring Training.

Además, este año los Dodgers se enfrentarán a los Padres de San Diego en Seúl. La Serie de Seúl (20 y 21 de marzo) entre los Dodgers y los Padres de San Diego será el primer partido de la MLB que se juegue en Corea.