MLB: Manny Machado se queja de las análiticas en el beisbol

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Manny Machado es uno de los jugadores más importantes de Grandes Ligas. Su carrera con Padres de San Diego está siendo superlativa en muchos aspectos. El dominicano sin embargo, tiene una queja que podría ser generalizada en la liga, las estadísticas excesivas en el beisbol.

Machado señaló que resulta una locura intentar seguir el ritmo con tantos términos diferentes: "¿Qué es WCCVBB, o lo que sea? Ojalá pudiéramos quitarnos de encima toda la parte de las analíticas. Creo que hay demasiadas estadísticas, demasiadas, demasiados números".

El toletero cuestionó la necesidad de implementar estadísticas como el FIP, que busca medir el rendimiento del lanzador al margen de su defensa, argumentando que este tipo de análisis complica innecesariamente la visión del juego. Para el jugador no aporta nada al juego.

Finalmente, Machado subrayó que el béisbol es un deporte colectivo donde el éxito depende del trabajo conjunto, más allá de lo que indiquen los algoritmos. Aunque reconoció el valor del talento individual, insistió en que el enfoque actual debería simplificarse para recuperar la naturalidad.

Padres de San Diego están peleando con uñas y dientes la postemporada

Padres de San Diego atraviesan un momento complejo en la temporada 2026 de Grandes Ligas. Con un registro de 32-30, el equipo ocupa actualmente el tercer puesto en el Oeste de la Liga Nacional; buscando mantenerse a flote en una división sumamente competitiva y cerrada.

La situación es crítica, el equipo acumula una racha negativa de seis derrotas consecutivas, con un desempeño de 1-9 en sus últimos diez compromisos. Esta tendencia ha complicado su estabilidad, dejando al club a ocho juegos de distancia del liderato de la División.

A pesar de estos tropiezos, la pelea por los puestos de comodín se mantiene viva, ya que solo se encuentran a un juego de diferencia. Los californianos deberán ajustar urgentemente su pitcheo y ofensiva para revertir esta racha adversa cuanto antes para seguir peleando.

Números de Manny Machado con Padres en 2026