MLB: Las Grandes Ligas viven su mejor momento en taquilla desde 2017

La pasión por el diamante está más viva que nunca. Por cuarto año consecutivo, las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) registraron un aumento global en su asistencia, atrayendo a 71,75 millones de aficionados a los estadios. Esta impresionante cifra marca el punto de mayor euforia del circuito desde 2017. El histórico hito fue impulsado por la redención de franquicias perdedoras y el emotivo regreso de los Tampa Bay Rays a su verdadero hogar.

El milagro de Tampa y el poder de Los Ángeles

El mayor salto en las taquillas de toda la temporada lo protagonizaron los resilientes Tampa Bay Rays. Tras los daños que dejó el huracán Milton y que los obligó a jugar en un estadio de ligas menores, el equipo volvió al Tropicana Field. Este emotivo retorno y la conquista de su división sumaron más de 628.000 nuevos espectadores en las gradas.

En la otra costa del país, el glamour y los triunfos siguen llenando asientos a un ritmo sin precedentes. Los Dodgers de Los Ángeles, orgullosos bicampeones de la Serie Mundial, dominaron la liga entera en asistencia. La poderosa novena californiana estableció un récord para su franquicia al superar los 4 millones de boletos vendidos.

Sorpresas que encendieron la taquilla

La temporada también regaló historias de resurrección que el público supo premiar con su presencia masiva. Los Chicago White Sox dejaron atrás el oscuro fantasma de tres campañas seguidas sufriendo 100 derrotas. Al lograr un impensado boleto de comodín, su leal afición despertó y sumó más de medio millón de personas.

El entusiasmo también desbordó fronteras gracias al excelente momento deportivo del béisbol canadiense y del noroeste. Los Toronto Blue Jays capitalizaron su reciente campeonato de la Liga Americana para atraer a casi 490.000 fans adicionales. Por su parte, los Marineros de Seattle, quienes rozaron la gloria absoluta hace poco, incrementaron notablemente su asistencia.

Los millones no compran aficionados

En un amargo y costoso contraste, los Mets de Nueva York protagonizaron el mayor desplome comercial de la liga. A pesar de arrancar la campaña con la nómina más cara del deporte, el equipo sufrió una humillante racha perdedora. Esta crisis los llevó al fondo de su división desde abril, ahuyentando a más de 472.000 decepcionados seguidores.

Los Astros de Houston también vivieron una preocupante e inesperada desconexión con sus fieles locales. Aunque lograron coronarse nuevamente en su división, su mediocre récord de 81-81 no convenció a los más exigentes. Esta falta de contundencia en el diamante se tradujo en la dolorosa pérdida de más de 255.000 butacas ocupadas.

El drama que vacía los estadios

La incertidumbre y las mudanzas siguen cobrando una altísima factura en la parte baja de la tabla. Los Athletics disputaron su segunda temporada en un pequeño recinto de West Sacramento como sede temporal. A la espera de inaugurar su flamante estadio en Las Vegas para 2028, el club registró las peores entradas.

El equipo huérfano apenas logró convocar a unos 799.000 valientes en todo el año, promediando menos de 10.000 por juego. Incluso en los pocos partidos que disputaron directamente en Nevada, los números siguieron siendo alarmantemente bajos. Finalmente, los Marlins de Miami continúan en caída libre, descendiendo al penúltimo lugar general con una taquilla deprimente.