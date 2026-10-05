MLB: Fernando Tatis Jr y la brutal sequía que frena a sus Padres

Fernando Tatis Jr es el motor ofensivo de Padres de San Diego desde su debut en Grandes Ligas. Si el pelotero no pasa por su mejor estado de forma se nota en el equipo. En ese contexto, la Serie Divisional está siendo un quebradero de cabeza para el dominicano por su mala racha.

Tatis Jr en sus últimos 14 turnos tiene solo un hit: 0-5, 1-5, 0-4. Números bastante preocupantes para ser el primer bate de Padres, pero además, para guiar la ofensiva de tu equipo. En Serie Divisional donde cada turno es importante el dominicano o ha logrado aportar.

San Diego está 0-2 perdiendo la Serie Divisional contra Cerveceros de Milwaukee, pero ahora la serie se muda de lugar. En esa línea, Fernando debe mostrar su mejor estado de forma como lo hizo contra Cachorros en Serie de Comodines, de los contrario estarán eliminados.

Fernando Tatis Jr guía con electrizante exhibición a Padres

Fernando Tatis Jr es de los jugadores más electrizantes de Grandes Ligas. Su última exhibición en postemporada 2026 con Padres de San Diego dejó claro que está llamado a tener actuaciones memorables. En el Juego 1 de Serie de Comodines se quedo con todos los reflectores.

Tatis Jr tuvo un juego de 3 turnos, 3 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsada, 1 boleto, 1 ponche, 1 base robada. Con esos números fue fundamental para el triunfo 8-0 contra Cachorros de Chicago. El dominicano es la electricidad del equipo para continuar en Playoffs.

El Juego 1 de la Serie de Comodines entre Cubs vs Padres estuvo marcada por un robo de base: Fernando corre a segunda, el lanzamiento del cátcher fue bueno, pero el defensor no logró retener la pelota, hubo un rebote en el dominicano y se fue directamente al jardín izquierdo.

Justo en ese momento Tatis solo pensó en llegar a home con una carrera llena de velocidad y timing; impulsado por los gritos y la emoción de sus aficionados y compañeros para llegar quieto en home, mientra al unisono el Petco Park explotara en la locura absoluta.