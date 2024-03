MLB: ¡En caída libre! Shohei Ohtani sumergido en caso de apuestas ilegales

Shohei Ohtani es la cara de las Grandes Ligas, nadie lo puede poner en duda y por esa razón el tema del caso de apuestas ilegales podría tenerlo en jaque como pelotero de Dodgers de Los Ángeles. Recientemente se dio a conocer nueva información que detalla un gran deuda que tendría el pelotero japonés con un corredor de apuestas, dicha información está en las oficinas del FBI.

Brandon Lang resalta en The Sports Junkies un programa sobre deportes que el caso de apuestas ilegales de Shohei Ohtani que acaba de firmar un contrato de 700 millones de dólares con Dodgers de Los Ángeles estaría muy comprometido con un corredor de apuestas por una deuda muy grandes.

Lang comienza diciendo que conocer a Mathew Bowyer, un corredor de apuestas de Las Vegas, con quien ha jugado golf algunas veces. En esa línea el periodista le pregunta ¿Cuál es su mayor cliente? y Bowyer le responde "Ohtani"; Lang no le cree, pero le pregunta... "¿Cuánto?" y Bowyer le responde... "No voy a darte el número, pero te diré que el número está entre $7 y $25 millones, y es sólo fútbol y eso es todo".

Tiempo después Brandon Lang a través de una llamada de un amigo, se entera que Bowyer está siendo seguido por el FBI, que le incautaron 11 millones de dólares en criptomonedas además de su dinero y su teléfono celular. Donde dicho sea de paso, encuentran conversaciones del traductor Ippei Mizuhara con Mathew Bowyer.

Además, Brandon Lang resalta que no hay forma de relacionar a Bowyer con Ohtani, porque el pelotero no habla inglés. Sin embargo, el FBI tiene muchos documentos y la investigación llevará mucho tiempo para determina si tiene o no relación directa, además de si es cierto los 7-25 millones de dólares que tendría Ohtani como deuda con las apuestas ilegales.