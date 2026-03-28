MLB:Elly de la Cruz estrena su cuenta de cuadrangulares en la temporada 2026

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El estelar campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, no quiso hacer esperar a su afición y este sábado inauguró su casilla de cuadrangulares en la temporada 2026. El batazo llegó en un momento clave del enfrentamiento ante los Medias Rojas de Boston, encendiendo las tribunas del Great American Ball Park.

El momento del impacto

La ofensiva de Cincinnati buscaba ampliar su ventaja en la parte baja de la quinta entrada. Con el marcador ajustado 4-3 a favor de los locales, el dominicano tomó su cuarto turno del compromiso frente a los envíos del relevista derecho Greg Weissert.

De la Cruz no perdió el tiempo. Sin outs en la pizarra y al primer lanzamiento que vio —un slider a 85 millas por hora que se quedó colgado en la zona de poder—, el torpedero conectó un sólido swing que mandó la pelota a lo más profundo del jardín derecho. El estallido del bate confirmó de inmediato que la bola no regresaría al terreno de juego.

Métricas de élite

Como es costumbre con el joven maravilla de Quisqueya, el tablazo no fue uno ordinario. Según las mediciones de Statcast de Major League Baseball (MLB), el vuelacerca de De la Cruz registró una impresionante velocidad de salida de 106.8 millas por hora y alcanzó una distancia proyectada de 379 pies.

La conexión no solo sirvió para aumentar la ventaja de los Rojos, sino que reafirma la capacidad del dominicano para castigar errores de los lanzadores contrarios en situaciones de apremio.

Consolidación en Cincinnati

Elly de la Cruz se encuentra disputando su cuarta temporada en las Grandes Ligas, todas vistiendo el uniforme de la organización de Ohio, donde se ha convertido en la cara de la franquicia. Su evolución constante lo ha llevado a establecer números respetables en su joven trayectoria.

Tras este batazo, el nativo de Sabana Grande de Boyá mantiene un promedio vitalicio de .255, acumulando un total de 419 imparables, 61 jonrones y 207 carreras impulsadas. Su combinación de velocidad y fuerza lo sigue posicionando como uno de los jugadores más electrizantes y determinantes de la Liga Nacional en la actualidad.