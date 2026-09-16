MLB: El inesperado gesto de la afición de los Mets tras ser hundidos por su antiguo ídolo

El histórico jonrón 300 de Pete Alonso no solo silenció el diamante de Queens, sino que desató una surrealista ovación local que dejó boquiabiertos a sus excompañeros. En un dramático noveno inning, el ahora jugador de los Orioles empató el juego contra los Mets de Nueva York.

Lo que debió ser un golpe devastador para la afición neoyorquina se transformó en un tributo ensordecedor. Esta reacción sin precedentes culminó en la victoria de Baltimore por 7-5, tras un cuadrangular dentro del parque de Coby Mayo en la undécima entrada.

El éxtasis de una afición dividida

A solo dos outs de una derrota crítica para las aspiraciones de playoffs de Baltimore, Alonso castigó un lanzamiento de Kodai Senga. La pelota viajó 414 pies, empatando la pizarra a tres carreras y desatando la locura en las gradas del Citi Field.

Alonso, quien ostenta el récord de 264 cuadrangulares con la franquicia metropolitana, lanzó su bate con euforia hacia el dugout visitante. Mientras recorría las bases, los 28.097 asistentes rugieron con un entusiasmo inusual para un jugador rival.

El clamor popular obligó a Alonso a salir del banquillo para agradecer el gesto. Inmediatamente después, el estadio entero estalló en cánticos de "¡Despidan a Stearns!", un claro y contundente mensaje de frustración dirigido al presidente de operaciones de los Mets, David Stearns.

Indignación en el banquillo local

Esta muestra de afecto desmedido hacia el rival no cayó nada bien en el vestuario neoyorquino. Sean Manaea, abridor del encuentro por los Mets, no ocultó su incredulidad y molestia ante la actitud de sus propios seguidores.

"Como los Mets de 2026, sé que hemos rendido por debajo de lo esperado, pero los muchachos se esfuerzan al máximo", declaró Manaea. "Tener ese tipo de reacción ante un rival, sea quien sea, me parece una locura".

El veterano lanzador zurdo fue tajante ante la prensa. "Respeto mucho a Pete y sé que es un grande al que todos quieren, pero ya no está aquí. Ver a los aficionados actuar de esa manera... simplemente nunca había visto algo así, es diferente".

Un hito histórico con sabor a nostalgia

Por su parte, el mánager de los Orioles, Craig Albernaz, celebró el momento y destacó lo genial que fue ver a su jugador recibir ese reconocimiento. "Aquí tengo mucha historia", confesó el propio Alonso tras celebrar bañado en cerveza con sus nuevos compañeros.

El inicialista se convirtió en apenas el tercer jugador en la historia en conectar su jonrón 300 frente a un equipo con el que disputó más de mil juegos. Se unió así a leyendas como Willie Horton y Torii Hunter en este selecto club.

El cariño del público se sintió durante toda la serie. Desde su primer turno, Alonso fue recibido con su clásica canción de entrada, videos homenaje en la pantalla gigante y estruendosas ovaciones de pie que demostraron que Queens simplemente no lo olvida.

Un recuerdo invaluable para los fanáticos

La histórica pelota terminó en manos de tres amigos de Long Island: Michael Shaw, Nick Maldarella y Chris Makarius. Tras un accidentado rebote en las gradas del jardín izquierdo, lograron atrapar en equipo el codiciado tesoro.

Alonso no dudó en reunirse con ellos a las afueras del vestuario visitante para agradecerles. A cambio de la pelota, les regaló bates autografiados, firmó sus camisetas y les ofreció pases VIP para ver a los Orioles la próxima temporada en Baltimore.

"Obviamente, reconocen y aprecian todo mi tiempo aquí. Es un apoyo mutuo que valoro muchísimo", concluyó un conmovido Alonso tras posar para las fotografías. Y como bien resumió uno de los afortunados fanáticos: "¿Quién no quiere a Pete?".