MLB: Bryan Torres hace historia con un debut de leyenda para los Cardenales

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A los 28 años y tras once temporadas de lucha en el anonimato, el puertorriqueño Bryan Torres vivió el debut soñado en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, coronando su llegada con un cuadrangular histórico.

Al registrar múltiples imparables, incluyendo un vuelacercas ante los Rojos de Cincinnati, Torres se convirtió en apenas el tercer jugador de la franquicia desde 1900 en lograr esta hazaña en su estreno absoluto.

Rompiendo marcas de hace siete décadas

Este hito adquiere tintes legendarios si se considera que el último pelotero de la organización en conseguirlo fue Bobby Smith, hace casi siete décadas, específicamente el 16 de abril de 1957.

Además, el jardinero boricua se consagró como el jugador de posición de mayor edad en debutar con San Luis desde que el receptor Alberto Rosario lo hiciera a los 29 años en la temporada 2016.

El premio a la resiliencia pura

La hazaña de Torres es el premio a la perseverancia. Hace cuatro años, tras quedar en libertad y jugar en una liga independiente con los Milwaukee Milkmen, el pelotero contempló seriamente colgar los tenis.

"No voy a mentir, en un momento pensé en retirarme", confesó. Sin embargo, decidió darse una última oportunidad que dio frutos tras brillar en las sucursales del equipo y representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

Una recompensa familiar y colectiva

La llamada al equipo grande provocó lágrimas de emoción en el vestuario. Su madre, Lissette Crespo, celebró en las gradas tras haber sacrificado sus fines de semana desde que Bryan jugaba a los cuatro años.

El mánager Oliver Marmol elogió la madurez y tranquilidad del pelotero en la caja de bateo. El estratega adelantó que, gracias a su gran disciplina para embasarse, planea darle la mayor cantidad de juego posible.