MLB: Así es la alucinante racha de Eury Pérez que tiene a toda la MLB en shock

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El abridor dominicano de los Miami Marlins, Eury Pérez, está dejando su huella en las Grandes Ligas con una seguidilla verdaderamente alucinante. El talentoso lanzador acumula un total de 55 entradas consecutivas sin permitir un cuadrangular en la presente campaña.

Ningún bateador ha logrado sacarle la pelota del parque desde el pasado 30 de junio. Esta hazaña es aún más impresionante considerando que, en el pasado, el quisqueyano solía ser uno de los serpentineros con mayor tendencia a recibir batazos elevados.

Brillante labor monticular en Cincinnati

Este dominio quedó en absoluta evidencia durante su reciente labor dominical en el Great American Ball Park. El derecho de 23 años lanzó seis hermosos episodios en blanco para guiar la cómoda victoria de los Marlins por 7-1 sobre los Rojos.

Desde que regresó de la lista de lesionados en junio, tras superar una distensión en el muslo derecho, vive el mejor momento de su carrera. En sus últimas 10 aperturas, Pérez ostenta una minúscula y envidiable efectividad de 1.80.

Ajustes vitales frente a los corredores

Más allá de los números tradicionales, Pérez ha mejorado drásticamente su capacidad para mantener a raya a los corredores en base. Con sus imponentes 6 pies y 8 pulgadas de estatura, la longitud de sus extremidades hacía que su movimiento hacia el plato fuera lento.

Esto había provocado que le robaran 25 bases en la temporada, la mayor cantidad en toda la MLB, complicándole los episodios. Por ello, el coach de pitcheo Daniel Moskos y el coordinador Aaron Leanhardt trabajaron con él para implementar un levantamiento de pierna mucho más rápido.

Poniendo a prueba la nueva mecánica

Los resultados de este ajuste mecánico no se hicieron esperar frente a los veloces corredores de Cincinnati. El dinámico Elly de la Cruz intentó estafarse la intermedia en apenas el duodécimo pitcheo del encuentro, pero la nueva mecánica de Pérez fue clave.

Aunque el abridor lanzó una curva baja, su movimiento acortado le dio tiempo al receptor Brian Navarreto para retirar a De la Cruz. Más tarde, en el tercer episodio, José Treviño también fue puesto out fácilmente en un intento de robo, confirmando la evolución total del lanzador de los Peces.