Los Yankees se quedan sin su capitán: Aaron Boone revela la gravedad de la lesión de Judge

Los Yankees de Nueva York recibieron un jarro de agua fría en las vísperas de octubre. La gerencia y el cuerpo técnico no esperan contar con su gran capitán, Aaron Judge, para la serie de comodines de la Liga Americana, un golpe devastador para sus aspiraciones de título que el mánager Aaron Boone busca matizar con cautela y optimismo.

Diagnóstico y margen de esperanza

El estratega de los Yankees confirmó que el jardinero estrella padece una distensión muscular moderada en la pantorrilla derecha, por lo que recibió una inyección de tratamiento este lunes. Aunque el pronóstico inicial lo coloca prácticamente fuera de la primera ronda de la postemporada, la puerta no está cerrada por completo.

"Contamos con que no participe, pero los plazos de recuperación con estas lesiones suelen ser de dos a seis semanas. Estamos en un momento del año donde seríamos flexibles si se da la oportunidad. No lo espero, pero tampoco lo descarto", explicó Boone con prudencia.

Una temporada frustrante para el capitán

La fragilidad física ha marcado el año del tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Judge apenas pudo disputar siete compromisos con los Bombarderos del Bronx tras superar previamente una fractura de costilla que lo marginó de los terrenos de juego durante cuatro largos meses.

A pesar de las constantes bajas de su figura principal, los Yankees han logrado mantenerse a flote en la contienda. El equipo se sostiene en el primer puesto del comodín de la Liga Americana y apunta a recibir a sus eternos rivales, los Medias Rojas de Boston, en la ronda inicial.

Confianza dentro del vestuario

La ausencia del slugger no toma por sorpresa al equipo neoyorquino, que ostenta una marca de 48-40 en los compromisos disputados sin su presencia en el lineup. Boone enfatizó que el grupo mantiene la mentalidad ganadora intacta a pesar de la adversidad.

"Hemos jugado gran parte del año sin él y lo hemos hecho bastante bien; los chicos ya están acostumbrados", aseguró el timonel. Concluyó afirmando que, aunque siempre es ideal contar con su mejor hombre, la expectativa de ganar no cambia y confían en vencer a cualquiera si juegan a su nivel.