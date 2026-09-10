La peor noticia para los Atléticos: su máxima estrella juvenil sufre una terrible lesión

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Las malas noticias sacudieron fuertemente a las granjas de los Atléticos esta semana. El campocorto dominicano Leodalis de Vries, considerado la máxima promesa de toda la organización, se perderá el resto de la temporada tras confirmarse una grave lesión que lo enviará al quirófano.

El adiós temporal de la joya dominicana

El cotizado jugador de 19 años sufrió un severo desgarro del labrum anterior de su hombro derecho. Inicialmente, el equipo médico había clasificado la molestia como simples dolores, pero los exámenes recientes revelaron la verdadera magnitud del daño en su brazo de lanzar.

Fuentes cercanas al club confirmaron que el joven quisqueyano será intervenido quirúrgicamente este 14 de septiembre. Los especialistas médicos estiman que la recuperación completa de esta delicada operación es un proceso largo, el cual podría tomar hasta ocho meses.

Esto significa que De Vries se dedicará a un intenso programa de rehabilitación física durante toda la temporada baja. La gerencia mantiene la esperanza de que el torpedero, clasificado como el prospecto número dos de todo el béisbol, regrese a la acción a principios de 2027.

Un año de ensueño frenado de golpe

Antes de este lamentable revés físico, el quisqueyano estaba firmando una campaña verdaderamente espectacular en la filial Doble-A. En su primera temporada completa dentro del sistema, demostró con creces por qué es considerado un talento generacional por los cazatalentos.

En 93 compromisos disputados, el fenómeno dejó una soberbia línea ofensiva de .290/.378/.458. Además, exhibió una mezcla perfecta de poder y velocidad al despachar 13 cuadrangulares, conectar 21 dobles, remolcar 55 carreras y robarse 34 bases.

El plan original de la directiva era promover al campocorto a la categoría Triple-A durante este mismo mes. Lamentablemente, este merecido ascenso a la antesala de Las Mayores tendrá que esperar hasta que su hombro recupere por completo su fuerza.

La tragedia se multiplica en Las Vegas

Por si la dolorosa baja de De Vries no fuera suficiente, las granjas del equipo sufrieron otro duro impacto el mismo martes. El lanzador zurdo Jamie Arnold, tercer mejor prospecto del club, vivió un momento aterrador durante su segunda apertura en Triple-A.

El serpentinero de 22 años fue impactado violentamente por una fuerte línea en el lado izquierdo de su rostro. El cuerpo médico de los Aviadores de Las Vegas actuó de inmediato en la primera entrada y lo trasladó de urgencia a un hospital cercano.

Alivio médico en medio del caos

Afortunadamente, el equipo anunció este miércoles que el prometedor lanzador no requerirá cirugía tras el terrible bolazo. Sin embargo, no existe un cronograma definido para su retorno al montículo, dejando en total incertidumbre su participación en lo que resta de campaña.

Arnold venía de brillar en Doble-A con una efectividad de 2.43 y 73 ponches en sus últimas 13 aperturas. Su reciente debut en Triple-A había sido magistral con cinco episodios en blanco, confirmando el excelente nivel del joven seleccionado en el Draft de 2025.