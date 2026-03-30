La carrera contra el reloj de los Royals: John Sherman busca nuevo hogar para 2031

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La nostalgia por el histórico Kauffman Stadium se enfrenta hoy a una realidad pragmática: el tiempo se agota. John Sherman, propietario de los Kansas City Royals, admitió este lunes que la organización siente una "creciente urgencia" por definir dónde jugará el equipo una vez que expire su contrato de arrendamiento al finalizar la temporada 2031.

Aunque siete años parecen un margen amplio, en el mundo de la infraestructura deportiva —donde los proyectos de gran escala requieren de cuatro a cinco años de construcción—, la ventana de decisión se ha reducido a unos pocos meses.

Un divorcio forzado por las urnas

El camino hacia un nuevo estadio ha sido accidentado. El punto de inflexión ocurrió en abril de 2024, cuando los votantes del condado de Jackson rechazaron de forma contundente la extensión de un impuesto que habría financiado la renovación del Arrowhead Stadium para los Chiefs y la construcción de un nuevo recinto urbano para los Royals.

Este revés electoral obligó a ambas franquicias a tomar rutas separadas. Mientras los Chiefs ya han trazado su futuro con un ambicioso proyecto de 3,000 millones de dólares para un estadio cubierto cerca del Kansas Speedway, los Royals todavía se encuentran en una fase de exploración y negociación.

El mapa de las posibilidades

Tras descartar opciones como el suburbio de Overland Park, la directiva parece concentrarse ahora en tres frentes principales:

El dinamismo del centro de Kansas City (Missouri) .

Los terrenos disponibles en el condado de Clay (Missouri) , al otro lado del río Misuri.

Un posible salto hacia la frontera estatal en Kansas City (Kansas), siguiendo los pasos de sus vecinos de la NFL.

"Siempre es arriesgado fijar una fecha límite, pero creo que el ritmo se está acelerando. Espero que podamos concretar algo más pronto que tarde; hay una gran sensación de urgencia en general", declaró Sherman durante el 'Opening Day' en casa frente a los Minnesota Twins.

El modelo "Atlanta" y la visión de Sherman

La visión de Sherman parece haber cristalizado tras una reciente visita al Truist Park, hogar de los Bravos de Atlanta. El propietario quedó impresionado por "The Battery", el distrito de uso mixto que rodea el estadio y que mantiene la zona vibrante incluso fuera de los horarios de juego.

Para los Royals, el objetivo no es solo construir un diamante de béisbol, sino un epicentro económico. Sherman enfatizó que el éxito del proyecto depende de dos pilares: el control del terreno y un marco sólido de financiación pública que permita, posteriormente, atraer la inversión privada para hoteles, restaurantes y comercios.

¿Qué pasará con el Complejo Deportivo Truman?

Mientras los equipos miran hacia el horizonte, las autoridades locales ya se preparan para el "día después". El complejo deportivo Truman, que alberga tanto al Kauffman como al Arrowhead, pronto podría quedar vacío.

Phil LeVota, ejecutivo del condado de Jackson, anunció la creación de un grupo de trabajo que comenzará a sesionar el próximo mes. Este equipo tendrá 90 días para presentar recomendaciones sobre qué hacer con las 400 hectáreas de terreno privilegiado que quedarán ociosas una vez que las dos franquicias más importantes de la ciudad abandonen su nido histórico.