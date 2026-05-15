Incertidumbre en Toronto: José Berríos analiza operarse el codo

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El panorama para la rotación de los Toronto Blue Jays luce cada vez más complicado. José Berríos, el lanzador derecho de la organización, se encuentra evaluando seriamente la posibilidad de pasar por el quirófano para tratar la fractura por estrés en su codo derecho, una lesión con la que intentó lanzar sin éxito durante su proceso de recuperación.

El mánager del equipo, John Schneider, confirmó la gravedad de la situación el viernes:

"La cirugía es una opción", admitió el timonel, según reportó Keegan Matheson de MLB.com. "Es una posibilidad real en este momento. Simplemente estamos tratando de determinar si ese es el camino que vamos a seguir".

El diagnóstico médico y un panorama incierto

A principios de semana, el boricua viajó para reunirse con el especialista Dr. Keith Meister. Tras la consulta, Schneider aclaró que afortunadamente el abridor no presenta daños estructurales en los ligamentos. Sin embargo, reveló que el principal obstáculo en su recuperación es la presencia de "cuerpos sueltos" (fragmentos de hueso o cartílago) dentro de la articulación del codo, lo que genera dolor e inestabilidad al lanzar.

El derecho de 31 años no ha podido debutar en las Grandes Ligas en lo que va de la temporada 2026, luego de recibir el diagnóstico de la fractura a mediados de marzo. Su intento por regresar a través de las ligas menores no dejó buenos resultados: en cuatro aperturas de rehabilitación, registró una preocupante efectividad de 10.67, un WHIP de 1.81 y apenas 11 ponches en 14 1/3 entradas, mostrando además una notable y alarmante disminución en la velocidad de su recta.

"Simplemente está tratando de tomar la mejor decisión para el presente y para el futuro a largo plazo", añadió Schneider. "Creo que está indeciso al respecto y solo quiere estar completamente seguro de acertar".

El factor contractual en juego

La decisión que tome Berríos no solo afectará el terreno de juego, sino también el futuro financiero de ambas partes. El lanzador se encuentra ganando 19 millones de dólares en la presente campaña, la cual es clave para su contrato de siete años y 131 millones firmado en 2021.

El acuerdo estipula que Berríos posee una opción de exclusión (opt-out) al finalizar la temporada de 2026. De ejercerla, podría renunciar a los últimos dos años del contrato (que le garantizan un total de 48 millones de dólares entre 2027 y 2028) para probar la agencia libre. Una cirugía en este momento alteraría por completo sus planes y su valor en el mercado.

Hospital en la rotación de Toronto

La posible baja definitiva de Berríos agudiza la crisis de pitcheo que atraviesan los Blue Jays. El cuerpo de abridores de Toronto se encuentra diezmado: el estelar Shane Bieber se mantiene fuera de acción y no ha podido lanzar este año, el veterano Max Scherzer se encuentra actualmente en la lista de lesionados de 15 días, y se proyecta que Cody Ponce se pierda la totalidad de la temporada.

Con tantas piezas clave fuera del tablero, la gerencia de Toronto se enfrenta al reto de reestructurar urgentemente un staff de pitcheo que empieza a quedarse sin opciones confiables.