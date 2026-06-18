Homenaje en el Bronx: Los Knicks reciben un baño de masas en Nueva York

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Antes de encabezar el tradicional desfile de la victoria por el Cañón de los Héroes este jueves, Jalen Brunson y Josh Hart hicieron una parada de honor en el Yankee Stadium el miércoles por la noche.

Los nuevos campeones de la NBA fueron los encargados de realizar el lanzamiento ceremonial de la primera bola previo al duelo entre los Yankees y los White Sox. Los jugadores de los Knicks fueron recibidos con una ensordecedora ovación por una fanaticada que celebra el primer título de la franquicia en 53 años.

La locura por el campeonato

"Sé que el desfile del jueves va a ser algo extraordinario", comentó entusiasmado el mánager de los Yankees, Aaron Boone. El estratega añadió que fue genial recibir a los jugadores y aseguró que todo el plantel de la Gran Manzana está disfrutando de una semana inolvidable.

Brunson, flamante Jugador Más Valioso de las Finales tras derrotar a los San Antonio Spurs, le lanzó la pelota al receptor JC Escarra. Por su parte, su inseparable compañero Josh Hart hizo lo propio hacia el guante de Max Schuemann.

Un equipo para la historia

Boone, quien es un reconocido seguidor de los Philadelphia 76ers, dejó a un lado su rivalidad deportiva para elogiar la imponente postemporada de los Knicks. El conjunto neoyorquino cerró los playoffs con un avasallante récord de 16 victorias y solo 3 derrotas.

"Creo que este será uno de los equipos históricos de la NBA de los que hablaremos siempre", afirmó Boone. Para el timonel neoyorquino, la dominante dinastía que acaban de establecer estos Knicks se grabará con letras de oro en los anales del baloncesto profesional.

El rugido de la Gran Manzana

El ambiente festivo en el Bronx sirvió como el preámbulo perfecto para las celebraciones oficiales de la ciudad. El campeonato ha desatado una euforia que no se vivía en Nueva York desde la mítica corona obtenida en el año 1973.

Con el lanzamiento de honor completado, Brunson y Hart se declararon listos para subirse a las carrozas flotantes. El desfile promete paralizar por completo las calles de Manhattan en una jornada histórica para el deporte de la región.