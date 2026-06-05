Frustración en Boston: Brayan Bello es relegado a Triple-A para reencontrar su nivel

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Los Boston Red Sox han tomado una decisión drástica respecto al futuro inmediato del lanzador derecho Brayan Bello. Según fuentes cercanas al periodista Dan Roche de la cadena WBZ-TV, el jugador será enviado a la filial Triple-A ubicada en Worcester.

Esta medida llega tras una desastrosa actuación el jueves por la tarde frente a los peligrosos Baltimore Orioles. En apenas cinco entradas de labor, el serpentinero permitió ocho carreras y siete imparables, regalando tres bases por bolas y ponchando a cuatro rivales.

Una temporada llena de altibajos

El jugador de 27 años inició la presente campaña con la firme expectativa de ser una pieza inamovible en la rotación abridora. Sin embargo, un mes de abril bastante complicado obligó al cuerpo técnico a replantear su rol dentro del esquema del equipo.

Debido a sus inconsistencias, el mánager decidió utilizar a otros lanzadores como "abridores de apertura" antes de darle la bola a Bello. A pesar de que sus estadísticas mejoraron ligeramente trabajando como relevista largo, la del jueves fue apenas su segunda apertura tradicional desde principios de mayo.

La frustración de Bello ante las críticas

El mal momento deportivo ha generado una evidente molestia en el lanzador, quien no dudó en expresar su sentir ante la prensa. A través de un intérprete, y según reportó Christopher Smith de MassLive, Bello exigió que se detenga el debate sobre su rol en el montículo.

"Dejen de hablar de bullpen y de abrir partidos. Siempre he sido abridor", declaró tajantemente el derecho después del último encuentro. Aseguró que, cuando ha tenido éxito sostenido en la lomita, absolutamente nadie cuestiona si su lugar ideal es el cuerpo de relevistas o la rotación titular.

El serpentinero fue muy claro al reconocer su bajo rendimiento: "No importa si soy abridor o relevista. Simplemente estoy teniendo una mala temporada". No obstante, se mostró confiado en su capacidad de resiliencia y afirmó estar seguro de que pronto revertirá esta difícil situación.

Un contrato millonario de por medio

Esta decisión gerencial cobra mayor relevancia debido al importante compromiso financiero que existe entre el jugador y la histórica franquicia de Boston. Actualmente, Bello se encuentra cursando la tercera temporada de una lucrativa y extensa renovación de contrato.

Dicho acuerdo multianual, firmado con la intención de asegurar el futuro del pitcheo del equipo, está valorado en 55 millones de dólares repartidos en seis años. Ahora, el gran reto de Bello será recuperar el control y la confianza en Ligas Menores para regresar fortalecido a las Grandes Ligas.