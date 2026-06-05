Crisis en San Diego: Manny Machado da la cara ante el mal momento de los Padres

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Manny Machado, el experimentado tercera base de los Padres de San Diego, no ocultó su sentir ante la actual crisis del equipo. Tras caer ante los Filis de Filadelfia el jueves, el pelotero abordó la situación con total honestidad.

"La gente está frustrada. Los aficionados quieren que ganemos y nosotros también", declaró el jugador contundente a MLB.com. Aseguró que dentro del vestuario son los primeros en sufrir y en querer revertir de inmediato esta inercia negativa.

A pesar de admitir abiertamente que están "jugando fatal", Machado insistió en que el grupo se mantiene en una posición favorable. Fiel a su rol de líder, se mostró convencido de que la plantilla tiene la capacidad para salir adelante.

"No creo que la situación pueda empeorar", reflexionó el jugador de 33 años sobre el severo bache deportivo. "A partir de aquí, solo hay una dirección posible para nosotros: hacia arriba", concluyó con firmeza y optimismo.

El desplome en los números colectivos

Más allá del optimismo discursivo, los datos pintan un panorama desolador desde que San Diego lideraba su división el pasado 18 de mayo. En apenas dos semanas, la novena ha sufrido un colapso notable, perdiendo 11 de sus últimos 14 compromisos.

La reciente derrota ante Filadelfia marcó su quinto descalabro consecutivo, estableciendo la peor racha de la actual temporada. Además, los Filis se han convertido en una auténtica pesadilla, barriéndolos en la serie de temporada con una facilidad alarmante.

Actualmente, la escuadra californiana registra una marca de 32-29, quedando a medio juego de los puestos de comodín. Este apretado registro los mantiene empatados con Arizona en el segundo peldaño de la División Oeste de la Liga Nacional.

Una ofensiva histórica por sus bajos rendimientos

El principal responsable de este declive es el bateo, que registra los peores números de todas las Grandes Ligas. San Diego es último en promedio de bateo (.216), porcentaje de embasamiento (.291) y OPS (.651).

Esta grave sequía se agravó drásticamente en la última quincena, lapso en el que promedian una raquítica línea de .197/.287/.333. Este apagón ofensivo ha impedido utilizar al estelar cerrador Mason Miller, quien solo ha subido al montículo tres veces en dos semanas.

Irónicamente, el propio Machado está firmando los peores registros de su ilustre carrera en esta campaña 2025. Pese a impulsar dos carreras y conectar un jonrón el jueves, el siete veces All-Star apenas batea para .174, acumulando 58 ponches en 245 apariciones.