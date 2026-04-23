El líder de Queens hace una pausa: Lindor habla sobre su baja y el futuro inmediato

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La noticia que la fanaticada de los New York Mets temía se ha confirmado este jueves: el campocorto estrella Francisco Lindor ha sido enviado a la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla izquierda. Aunque el movimiento inicial es por poco más de una semana, las palabras del jugador sugieren un panorama mucho más complejo.

Las palabras de Lindor

El optimismo no parece ser la nota dominante en el vestuario de los Mets tras conocerse los resultados de los exámenes. Lindor, conocido por su durabilidad y su deseo de estar siempre en el diamante, fue inusualmente franco sobre su estado actual.

"Sin duda existe cierto grado de preocupación", confesó el cinco veces All-Star.

El parador en corto no ocultó que la incertidumbre sobre la fecha de su regreso es lo que más le pesa. Lindor relató que el incidente ocurrió durante la cuarta entrada del duelo del miércoles frente a los Minnesota Twins, específicamente al momento de redondear la tercera base. Aunque intentó mantenerse en el juego, la molestia en la pantorrilla lo obligó a retirarse en el quinto episodio, consciente de que algo no andaba bien.

Un vacío difícil de llenar

El mánager del equipo, Carlos Mendoza, reforzó el sentimiento de inquietud que rodea a su jugador franquicia. Si bien el equipo no ha querido poner una fecha exacta para su retorno, Mendoza fue tajante al señalar que se espera que Lindor esté fuera de acción por "bastante tiempo".

Esta ausencia llega en un momento crítico para la organización, que apenas el miércoles logró sacudirse una pesada racha de 12 derrotas consecutivas con un ajustado triunfo de 3-2 sobre los Twins. Perder a su capitán y motor ofensivo justo cuando intentan retomar el vuelo es un desafío táctico y mental de proporciones mayores.

Movimientos en el roster

Ante la baja de Lindor, los Mets han decidido darle la oportunidad a una de sus promesas más seguidas: Ronny Mauricio. El joven infielder ha sido llamado desde Triple-A con la difícil tarea de cubrir el hueco defensivo y aportar la energía que el equipo necesita en el campocorto.

Además de la incorporación de Mauricio, la gerencia anunció otros ajustes en su cuerpo de lanzadores:

Christian Scott (RHP) ha sido ascendido al equipo grande.

Austin Warren (RHP) fue enviado de regreso a las ligas menores.

El reto de los Mets sin su líder

La baja de Lindor no es solo una pérdida de estadísticas (.avg, jonrones y defensa de élite), sino una pérdida de liderazgo en el dugout. Los Mets tendrán que demostrar que la victoria del miércoles no fue un espejismo y que pueden sobrevivir sin el hombre que dicta el ritmo en Queens. Con la postemporada como un objetivo que se ve cada vez más lejano debido a la inconsistencia del equipo, la salud de la pantorrilla de Lindor se convierte ahora en el tema principal de conversación en el Citi Field.