Los Phillies cortan a Walker: un adiós marcado por los números y los dólares

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La paciencia en Filadelfia llegó a su límite. Los Philadelphia Phillies anunciaron este jueves que han dado de baja al lanzador derecho Taijuan Walker, una decisión que, aunque drástica en lo económico, parecía inevitable dado el rendimiento del veterano en la lomita.

Walker se encontraba atravesando el último año de aquel lucrativo contrato de 72 millones de dólares por cuatro temporadas que firmó en 2023. Al jugador de 33 años aún se le adeudan 18 millones de dólares por este 2026, una suma que la gerencia ha decidido "comerse" con tal de buscar un cambio de rumbo en el roster.

Un desplome difícil de ignorar

A pesar de su experiencia, el paso de Walker por la Ciudad del Amor Fraternal deja un sabor agridulce. En sus cuatro temporadas con el equipo, registró una efectividad de 5.12 y un WHIP de 1.47, promediando apenas 6.7 ponches por cada nueve entradas en 89 apariciones.

Sin embargo, ha sido el arranque de este 2026 lo que terminó por sentenciar su destino. Walker lidera actualmente las Grandes Ligas en la nada envidiable estadística de carreras limpias permitidas (23) y ocupa el segundo lugar en cuadrangulares concedidos, con ocho pelotas enviadas fuera del parque en muy poco tiempo.

El factor humano detrás de la baja

A pesar de la frialdad de las estadísticas, la directiva y el cuerpo técnico no escatimaron en elogios hacia la ética de trabajo del lanzador. Dave Dombrowski, presidente de operaciones de béisbol de los Phillies, fue honesto sobre la situación:

"Sabemos, y él también lo sabe, que hizo todo lo posible por sacar a la gente del juego, pero simplemente no funcionó. Quizás un cambio de aires le ayude".

Por su parte, el mánager Rob Thomson destacó que la salida no se debe a una falta de actitud, sino a una ausencia de resultados: "Es uno de los mejores compañeros y personas con las que he trabajado. Es un profesional absoluto. Lo intentó todo, desde ser abridor hasta trabajar para recuperar velocidad, algo que logró, pero simplemente no se tradujo en el éxito que necesitábamos".

Una organización en caída libre

La salida de Walker ocurre en el momento más oscuro para los Phillies en lo que va de la década. Tras caer el jueves por 8-7 ante los Chicago Cubs en entradas extra, el equipo sumó su novena derrota consecutiva.

Este colapso los ha llevado a compartir el sótano de las Mayores con los Kansas City Royals, ostentando actualmente el peor récord de todo el béisbol. La salida de Walker parece ser el primer movimiento de una gerencia que necesita, con urgencia, sacudir un vestidor que parece haber olvidado cómo ganar.

Con 14 años de carrera y paradas previas en Seattle, Arizona, Toronto y Nueva York (Mets), queda por ver si algún equipo apostará por el resurgimiento de Walker o si este es el inicio del fin para el veterano.