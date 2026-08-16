Cláusula millonaria: Aroldis Chapman activa su renovación automática con los Medias Rojas

Aroldis Chapman fue la pieza clave para acercar a los Medias Rojas de Boston a la ansiada postemporada de 2026. El relevista lució imponente el sábado al lanzar el noveno inning en blanco, sellando el triunfo de 4-0 sobre Pittsburgh. Esta actuación no solo aseguró la victoria, sino que definió su futuro inmediato.

Cláusula millonaria activada para 2027

Con esta sólida salida, el "Misil Cubano" logró superar la barrera de los 40 episodios trabajados en la presente campaña. Esta cifra activa automáticamente una valiosa opción en su contrato que le garantiza trabajo para la temporada 2027. Su continuidad con el equipo de Nueva Inglaterra está prácticamente asegurada.

El único requisito pendiente es que el veterano apruebe los exámenes físicos de rigor al finalizar el año. Al superar este trámite médico, Chapman permanecerá un año más en Boston, donde devengará un jugoso salario de 13 millones de dólares. Esta beneficiosa cláusula fue negociada y acordada en septiembre pasado.

El dominio absoluto del antillano

A sus 38 años, el taponero ha demostrado un nivel superlativo y dominante durante sus dos campañas con la franquicia. Tras dejar una brillante efectividad de 1.17 en 2025, actualmente mantiene su promedio de carreras limpias en un sobresaliente 1.99. Además, suma 27 salvamentos en el año, empatando el sexto lugar de todas las Grandes Ligas.

Una leyenda viviente del montículo

Este consistente rendimiento lo sigue consolidando como uno de los relevistas más temibles y efectivos de la historia. Al alcanzar la cifra de 394 rescates de por vida, el antillano se aferra al noveno lugar de la prestigiosa lista histórica de salvamentos. Su extraordinario legado en el mejor béisbol del mundo sigue creciendo a pasos agigantados.