Carlos Correa no acepta excusas: "Estamos jugando un béisbol pésimo"

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La crisis de resultados en Houston ha alcanzado un punto crítico. Tras sufrir su octava derrota consecutiva, el tercera base de los Astros, Carlos Correa, decidió hablar con total franqueza sobre el presente del equipo.

A pesar de que la organización atraviesa un momento complicado en cuanto a la salud de su plantilla, el líder boricua se negó rotundamente a señalar a la enfermería como la culpable de la debacle. "No quiero atribuir nuestros fracasos únicamente a las lesiones", sentenció tras el encuentro en Seattle. "Nuestros fracasos se deben a que estamos jugando un béisbol pésimo".

La caída libre de los Astros es notable: el equipo inició la campaña con una nota alta, ganando cinco de sus primeros siete compromisos en casa. Sin embargo, la gira por carretera fue un desastre total, logrando apenas una victoria en diez encuentros disputados contra los Atléticos, los Rockies de Colorado y los Marineros.

Una lista de lesionados que parece no tener fin

Si bien Correa prefiere no usarlo como escudo, es innegable que la plantilla de los Astros ha sido devastada por las lesiones desde el Día Inaugural. Actualmente, 12 jugadores clave se encuentran fuera de acción, dejando huecos profundos tanto en el lineup como en el cuerpo de lanzadores:

En el cuadro y jardines: El campocorto Jeremy Peña (isquiotibiales), el infielder Zach Dezenzo (esguince de codo) y el jardinero Jake Meyers (oblicuo).

Rotación abridora: Un golpe crítico con tres brazos fuera por cirugía Tommy John (Ronel Blanco, Brandon Walter y Hayden Wesneski), además de Hunter Brown, Cristian Javier y Tatsuya Imai, todos con molestias en hombro y fatiga de brazo.

Bullpen: El cerrador estelar Josh Hader padece tendinitis en el bíceps, mientras que Nate Pearson (codo) y Bennett Sousa (oblicuo) también están inactivos.

El camino hacia la redención

A pesar de este "hospital" en el que se ha convertido el clubhouse, Correa insiste en que la única forma de enderezar el rumbo es mediante el ajuste individual y colectivo, no esperando a que los lesionados regresen milagrosamente para salvar la temporada.

"No hay vuelta de hoja. No hay excusa. Somos un buen club que juega mal al béisbol", recalcó el antesalista. "Tenemos que volver a casa, reagruparnos, hacer ajustes y jugar mejor".

La oportunidad de redención comienza de inmediato. Los Astros iniciarán una estadía de seis partidos en su estadio a partir de este martes, recibiendo a los Rockies de Colorado con la urgencia de detener la hemorragia de derrotas y recuperar la confianza frente a su afición.