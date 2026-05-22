Buenas noticias para los Mets: Kodai Senga comienza su rehabilitación en clase A

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El lanzador derecho de los New York Mets, Kodai Senga, ha recibido luz verde para retomar la actividad competitiva. Tras permanecer fuera de acción durante el último mes debido a una inflamación en la columna lumbar, el serpentinero comenzará oficialmente su fase de rehabilitación este viernes con el equipo de Clase A de St. Lucie.

El mánager de los metropolitanos, Carlos Mendoza, confirmó que el cuerpo técnico tiene un plan de carga de trabajo bien definido para esta primera aparición. El objetivo es que Senga trabaje en un rango de 50 a 60 lanzamientos, con un tope máximo de cuatro episodios de labor. Esta pauta busca evaluar su resistencia y la respuesta de su espalda tras un esfuerzo sostenido contra bateadores reales.

Un progreso alentador

La decisión de enviar a Senga a un partido de ligas menores llega como consecuencia de una sólida recuperación. Recientemente, el lanzador superó sin contratiempos una sesión de práctica de bateo en vivo, donde completó aproximadamente 40 disparos.

"Se siente muy bien y está listo para competir, así que lanzará mañana", declaró el estratega Mendoza antes del encuentro contra los Washington Nationals, dejando claro que la organización está satisfecha con los avances físicos del jugador.

Una pieza clave para la rotación

Para los Mets, el retorno de Senga es un componente estratégico vital para fortalecer su rotación abridora. A sus 33 años, el lanzador japonés busca dejar atrás un inicio de temporada complicado, en el cual registra una efectividad de 9.00 en cinco salidas.

El objetivo del equipo es que el diestro recupere la consistencia que demostró en su campaña de novato en 2023, año en el que se consolidó como All-Star y se convirtió en una pieza fundamental del cuerpo de lanzadores. Con un registro de por vida de 20-17 y una efectividad de 3.39 desde su llegada a Nueva York, la esperanza en el Queens es que este proceso de rehabilitación sea el impulso necesario para que Senga vuelva a exhibir el dominio que lo caracteriza.