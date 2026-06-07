Alarma en Nueva York: Austin Wells va a la lista de lesionados y obliga a mover el roster

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Los Yankees de Nueva York anunciaron este sábado que el receptor Austin Wells fue colocado en la lista de lesionados de 10 días. El jugador presentó fuertes dolores cervicales y de cabeza, uniéndose en la enfermería a las superestrellas Aaron Judge y Giancarlo Stanton.

La decisión médica fue detallada por el mánager Aaron Boone, luego de que el partido sabatino contra los Medias Rojas de Boston fuera aplazado por lluvia. Boone explicó que Wells se quejó de las molestias el viernes por la noche, lo que encendió las alarmas en el equipo.

Inmediatamente, el receptor fue evaluado por un especialista en neurología, quien afortunadamente descartó una conmoción cerebral en las pruebas iniciales. Sin embargo, el estratega neoyorquino confirmó que el pelotero será sometido a exámenes médicos adicionales durante este domingo para tener un diagnóstico claro.

El cuerpo técnico sospecha que el origen del dolor podría ser acumulativo debido al constante desgaste físico que exige la posición. Boone recordó que el 19 de mayo Wells recibió un fuerte golpe en la careta tras un swing de Jesús Sánchez, de Toronto, aunque no confirmó que esta sea la causa exacta.

Reestructuración urgente del roster

Ante esta emergencia médica, la gerencia neoyorquina movió sus piezas rápidamente y llamó de regreso al receptor JC Escarra desde la filial Triple-A (Scranton/Wilkes-Barre). Este movimiento resulta llamativo, ya que Escarra había sido enviado a las menores apenas el viernes tras la derrota ante Boston.

Adicionalmente, Nueva York seleccionó el contrato del experimentado Ali Sánchez, también proveniente del equipo de los RailRiders. Este movimiento estratégico resulta clave, ya que le otorga a los del Bronx un receptor de bateo derecho por primera vez desde la Serie Mundial de 2024.

El recién incorporado Sánchez no tardó en recibir la confianza del cuerpo técnico. Fue alineado de inmediato como noveno bate para asumir la responsabilidad defensiva detrás del plato, cubriendo el hueco dejado por el lesionado Wells.

Una crisis ofensiva generalizada

La lesión de Wells llega en un momento crítico de la temporada, marcado por una profunda mala racha ofensiva individual y colectiva. En su tercer año como titular, el receptor apenas promedia .166 con cuatro cuadrangulares y siete carreras impulsadas en 47 compromisos.

Sus números recientes reflejan un claro declive: se fue en blanco en tres turnos durante el primer juego ante Boston y no ha conectado imparables en sus últimos 13 viajes al plato. De hecho, apenas registra un indiscutible en sus últimas 18 apariciones.

Esta sequía contrasta drásticamente con la contundencia mostrada en sus dos primeras campañas completas en las Mayores. En ese lapso previo, Wells logró batear para .224, destacando con 38 jonrones y remolcando 126 carreras para la causa neoyorquina.

Lamentablemente, esta falta de producción no es exclusiva de Wells. Hasta la jornada del sábado, los receptores de los Yankees promediaban un anémico .171 de bateo colectivo, la cifra más baja entre todos los equipos de la Liga Americana.

Los números de los reemplazos

La responsabilidad de revertir esta situación recae ahora en Escarra y Sánchez, aunque sus números ofensivos tampoco han sido deslumbrantes. En su segunda temporada, Escarra acumula un promedio de .177 sin jonrones y siete impulsadas en 22 juegos, por debajo del .202 del año pasado.

Por su parte, Ali Sánchez se une al equipo grande tras batear .227 con seis vuelacercas y 11 empujadas en 40 compromisos en Triple-A. Su mayor fortaleza radica en la defensa, habiendo retirado al 28% de los corredores que intentaron robarle base en las menores este año.

En su trayectoria por las Grandes Ligas, Sánchez ha vestido los uniformes de los Mets, San Luis, Miami, Toronto y Boston. A lo largo de 50 juegos de por vida, exhibe un promedio de bateo de .183, manteniendo su solidez defensiva al fusilar a casi el 24% de los corredores en intento de robo.