A la altura de Willie Mays: Matt Chapman hace historia con ocho impulsadas

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El tercera base Matt Chapman inscribió su nombre en los libros de historia de los Giants de San Francisco este viernes. Con una actuación memorable, el pelotero de 33 años remolcó ocho carreras en la aplastante victoria de 18-3 sobre los Cachorros de Chicago.

Esta impresionante cosecha igualó el récord individual de carreras impulsadas de la franquicia desde que el equipo se mudó a San Francisco. El primero en lograr esta hazaña en la nueva era del club fue el legendario Willie Mays, el 30 de abril de 1961.

Chapman se unió así a un club sumamente exclusivo de bateadores de la organización. Además de Mays, solo Orlando Cepeda (1961), Brandon Crawford (2019), Joc Pederson (2020) y Wilmer Flores (2025) habían logrado remolcar ocho anotaciones en un solo encuentro.

La histórica marca se construyó a base de batazos de largo alcance. Chapman conectó el cuarto grand slam de su carrera, añadió un cuadrangular de tres carreras y remató con un elevado de sacrificio para consolidar su récord personal.

La voz del protagonista

Tras el encuentro, el antesalista reflexionó sobre su éxito reciente y su paciencia en la caja de bateo; al tiempo que aseguró que no ha modificado su mecánica.

"Siento que he estado haciendo un buen trabajo con los corredores en posición de anotar y he tenido muchas oportunidades", comentó el veterano. "No he hecho nada diferente. En Milwaukee comencé a sentirme más cómodo y hoy siento que voy a tiempo, haciendo buenos swings; la potencia simplemente se hizo notar".

El jugador también celebró un hito personal: haber conectado jonrones en todos los estadios actuales de las Grandes Ligas; al tiempo que destacó el despertar colectivo de la ofensiva californiana.

"Al principio no teníamos a muchos bateando y parece que todos han empezado a producir al mismo tiempo. La calidad de los turnos ha sido realmente buena", concluyó.

Una ofensiva arrolladora en medio de la crisis

El festín ofensivo de Chapman comenzó en la cuarta entrada con su grand slam bajo una ligera lluvia ante Edward Cabrera. Posteriormente, en el sexto episodio, castigó a Ethan Roberts con un descomunal batazo de 432 pies hacia el jardín izquierdo-central.

Con este desempeño, San Francisco confirmó su poderío reciente con las bases llenas. Según datos del club, los Giants son apenas el sexto equipo en la historia de la MLB en conectar seis grand slams en un lapso de 20 días o menos.

La paliza en Wrigley Field contó con un ataque masivo de 19 imparables. Willy Adames y Casey Schmitt aportaron dos cuadrangulares cada uno, mientras que Jonah Cox se unió a la fiesta con un vuelacercas solitario como bateador emergente.

A pesar de esta explosión ofensiva y de hilar su tercera victoria consecutiva, la situación general del equipo sigue siendo crítica. Los Giants mantienen un récord negativo de 26-38, ubicándose en el fondo de la División Oeste de la Liga Nacional.

En el plano individual, Chapman busca recuperar el nivel que lo llevó al Juego de Estrellas en 2019. Actualmente registra un promedio de bateo de .241, acumulando cuatro jonrones y 31 carreras remolcadas en la temporada.