LMB: Toros de Tijuana conquista el tercer título de su historia

Toros de Tijuana se coronan como los nuevos monarcas de la Liga Mexicana de Beisbol. El equipo fronterizo se impuso 2-0 ante Olmecas de Tabasco en un duelo marcado por el pitcheo. Un triunfo que estará marcado por una celebración doble: Fiestas Patrias y la Serie del Rey.

Guiados por el mánager panameño Roberto Kelly, los de Tijuana rompieron una sequía de cinco años sin alzar el título. Los últimos títulos del equipo llegaron en la temporada 2017 (4-1 a Pericos de Puebla), temporada 2021 (4-3 a Leones de Yucatán) y temporada 2026 contra Olmecas.

La victoria en el Toros Mobil Park se desarrolló en la 5ta entrada: Gilberto Celestino conectó un sencillo para impulsar a Junior Lake y a Jonathan Guzmán para anotar las únicas dos carreras del juego. Desde ese punto, el bullpen lanzó: 4.0 EL, 1 H, 3 BB, 5 SO para ganar el campeonato.

Adonis Medina fue la clave del triunfo dominando las primeras 5 entradas del juego contra Olmecas. El dominicano registró: 5.0 entradas, 2 hits y 5 ponches para llevarse la victoria más importante de la temporada. Terminó la campaña con 1.32 ERA en la Serie del Rey y 2.86 en el año.

Toros de Tijuana termina la dinastía de Diablos Rojos del México

El título obtenido por Toros de Tijuana adquiere mayor dimensión al recordar el fracaso de Diablos Rojos del México durante la presente campaña. Aunque el equipo realizó nuevamente inversiones millonarias no lograron avanzar a la Serie del Rey, terminando su dominio.

Diablos Rojos sumaron este año nuevamente a las figuras Robinson Canó y Trevor Bauer. A pesar de eso, no lograron afianzar su juego y cayeron 4-2 contra Pericos de Puebla en la Serie de Zona. Una derrota dolorosa por lo invertido y por lo que significaba el tricampeonato.

Hoy Toros de Tijuana son los nuevos monarcas del campeonato y buscarán el doblete el próximo año. La gerencia tiene un equipo bien balanceado con juventud y experiencia en puestos clave. Una temporada que tuvo de todo, pero lo más importante un nuevo campeón.