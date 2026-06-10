LMB: Diablos Rojos se blindan con este venezolano

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Los Diablos Rojos del México realizaron un movimiento en su roster de cara a la segunda mitad de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. La directiva escarlata anunció la contratación del lanzador zurdo venezolano Edwin Escobar, quien ocupa la plaza de jugador extranjero que quedó vacante tras la salida del antesalista Maikel Franco. Con esta incorporación, el cuerpo técnico busca consolidar la efectividad del relevo en la parte crucial del calendario.

Escobar aporta al bullpen capitalino una trayectoria internacional que incluye experiencia en Grandes Ligas, el beisbol japonés y la pelota invernal venezolana. Su llegada ocurre en un momento de ajustes en el circuito veraniego, donde los equipos buscan fortalecer sus líneas de lanzadores para asegurar la clasificación a los playoffs.

El rol de Edwin Escobar en el bullpen

El cuerpo de relevistas de los Diablos Rojos recibe a un brazo con capacidad para enfrentar a bateadores zurdos en situaciones de alta presión. A pesar de haber sido liberado recientemente por los Leones de Yucatán, la gerencia de la Ciudad de México evaluó el potencial del lanzador basándose en sus primeras actuaciones del año.

Durante el mes de mayo, Escobar registró nueve apariciones como relevista en las que permitió únicamente una carrera limpia. En ese periodo, heredó ocho corredores en las bases y logró contener a la ofensiva rival en la mayoría de las ocasiones, permitiendo solo dos anotaciones. La gerencia técnica confía en que el lanzador pueda replicar ese rendimiento bajo la dirección del mánager Lorenzo Bundy.

Trayectoria internacional

El perfil de Edwin Escobar destaca por su recorrido en distintas ligas profesionales de alto nivel. El serpentinero venezolano debutó en las Grandes Ligas en la temporada 2014 con los Medias Rojas de Boston y posteriormente vistió la franela de los Cascabeles de Arizona en 2016.

Tras su paso por el beisbol estadounidense, Escobar se trasladó a Asia para jugar en la Liga Central de Japón (NPB). Durante cinco temporadas militó con los Yokohama DeNA BayStars, estableciéndose como un relevista constante en los episodios finales.

Su incursión en el beisbol mexicano comenzó en la temporada 2024 con los Sultanes de Monterrey, antes de pasar a las filas de los Leones de Yucatán. En el invierno, Escobar ha participado de forma regular en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los Cardenales de Lara, equipo con el que obtuvo el campeonato en la campaña 2024-2025 y con el que asistió a la Serie del Caribe.

El lanzador llega al Distrito Federal con el objetivo de estabilizar sus estadísticas de la actual temporada, las cuales se ubican en un récord de 2-3 en decisiones y una efectividad de 7.23, luego de una última semana complicada en la que permitió ocho carreras en dos entradas de labor con su anterior equipo. Los Diablos Rojos apuestan a que el cambio de escenario y la experiencia del lanzador contribuyan a mantener al equipo en los primeros puestos de su división.