LMB: Wilmer Font brilla desde el montículo con los Saraperos de Saltillo

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Wilmer Font volvió a demostrar su experiencia y dominio desde el montículo en la Liga Mexicana de Beisbol. El derecho fue una de las grandes figuras del compromiso del pasado 10 de mayo, luego de comandar la victoria de los Saraperos de Saltillo frente a los Dorados de Chihuahua con una sólida presentación.

El serpentinero de 35 años trabajó durante 6.0 innings en los que permitió apenas cinco imparables y dos carreras, además de otorgar un boleto y recetar siete ponches. Gracias a esa actuación, el venezolano dejó su récord en 2-1 durante la temporada 2026 de la LMB y sumó una nueva salida de calidad.A

Wilmer Font - LMB

El experimentado criollo mostró control y paciencia en cada episodio en lo que pudo lanzar. Desde el inicio del encuentro, logró mantener incómodos a los bateadores de Chihuahua, utilizando una combinación efectiva de velocidad y rompientes para dominar buena parte del juego.

Los Saraperos encontraron en Font la estabilidad que necesitaban en una jornada importante para el roster activo. Su capacidad para trabajar entradas profundas también ayudó al bullpen, permitiendo que Saltillo manejara el cierre del compromiso con mayor tranquilidad.

El venezolano salió de situaciones complicadas gracias a su experiencia. Incluso cuando Dorados logró colocar corredores en circulación, Font respondió con sangre fría y ejecutó lanzamientos clave para evitar daños mayores.

En Saltillo, la fanaticada comienza a valorar cada vez más el aporte del venezolano dentro de la rotación en una temporada que es de muchos detalles. Su liderazgo y consistencia se han convertido en factores importantes para un equipo que busca mantenerse competitivo durante la temporada 2026.

Finalmente, con presentaciones como estas ante Dorados de Chihuahua, Wilmer Font sigue consolidándose como uno de los brazos más confiables de los Saraperos en la actual campaña de la LMB y no cabe duda de que puede ser una de las razones de éxito para su organización.