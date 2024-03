LMB: ¡Emocionado! Mira lo que dice Robinson Canó sobre sus sensaciones de estar en México (+Video)

El 01 de marzo de 2024, Robinson Canó fue anunciado como nuevo fichaje de los Diablos Rojos del México para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol que inicia en el próximo mes de mayo. La noticia fue una gran buena nueva para el torneo, que podría sumar cantidad de espectadores por la llegada de una figura de tal envergadura, y para el propio pelotero, quien se ha mostrado bastante contento de pertenecer a la competición azteca.

Este jueves, el infielder que fue pieza clave para la Serie Mundial de 2009 de los Yankees de Nueva York, participó en una divertida dinámica hecha por el equipo escarlata que fue denominada "MexiCANÓ"; en ella, respondió varias preguntas en donde confesaba sentirse contento de su decisión de haber firmado en LMB.

"Me he tirado varias fotos y las personas me dicen ´bienvenido´", dijo Canó. "Súper contento, agradecido [...] Ya esperando que llegue el domingo para ver a excompañeros. Será bastante emocional este fin de semana".

Por otro lado, con respecto a los Diablos Rojos enfatizó que era una franquicia que "siempre quiere ganar" y eso era algo que admiraba.

Antes de finalizar con la divertida entrevista, el veterano de 41 años recordó cómo fue jugar con la leyenda de los "Bombarderos del Bronx" Derek Jeter.

"Jeter es alguien que siempre estuvo ahí para nosotros, no importa si eras un rookie ni de qué país fueras. Era un gran jugador pero todavía era más como persona", enfatizó.