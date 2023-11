LIDOM: Fernando Tatís padre explica el motivo del regreso de su hijo al campocorto

El debut de Fernando Tatís Jr. con las Estrellas Orientales está cada vez más cerca y eso hace que se especule aún más de la posición que ocupará en el terreno de juego con el equipo verde, lo cuál el manager del conjunto decidió aclarar y explicar una vez más.

La decisión de que el jugador de 24 años de edad vuelva a su posición natural es que en las Grandes Ligas juega en los jardines por colaborar con el equipo, "esa es su posición, los Padres de San Diego lo hayan utilizado en el right field para buscar la mejoría del equipo, como se trajo un shortstop bueno, obviamente se hizo el cambio Junior puede jugar en el right field, Bogaerts no puede jugar en el right field ".

Otro de los aspectos que mencionó el dirigente para colocar a Tatís en el campocorto es la necesidad del equipo en este momento, "la posición de Junior es shortstop y él nos puede ayudar en cualquier posición pero las manera que él nos va a ayudar ahora mismo es si viene a jugar shortstop".

En cuanto al futuro de su hijo en las mayores, Tatís padre no dudó en asegurar que volverá a su posición natural en algún momento, "Junior va a jugar su posición, sea el año que viene, el próximo o cualquier temporada, naturalmente ese es su posición, eso es lo que él sabe hacer, que se utilicen las habilidades de él para jugar en otra posición, te da versatilidad en un jugador y se hace más valioso todavía".

El debut del jugador se espera en los próximos días y acatará lo solicitado por su organización, de solo participar en 20 encuentros en la liga dominicana