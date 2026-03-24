Victor Wembanyama reclama el MVP: "Quiero que no haya debate"

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Victor Wembanyama ha dejado de ser una promesa para convertirse en la realidad más dominante de la NBA. Tras asegurar oficialmente el primer título de la División Suroeste para los San Antonio Spurs en nueve años, el fenómeno francés no ocultó sus ambiciones: quiere el trofeo Michael Jordan al Jugador Más Valioso de esta temporada.

El anuncio llega en un momento inmejorable. Los Spurs vencieron de forma categórica al Miami Heat, extendiendo una racha impresionante de 22 victorias en sus últimos 24 compromisos. Con un récord de 54 triunfos y 18 reveses, San Antonio se perfila como uno de los máximos contendientes al anillo, respaldado por una madurez impropia de un jugador de 22 años.

Un club estadístico de leyendas

La candidatura de Wembanyama no se basa solo en sensaciones, sino en números que históricamente han garantizado el MVP. Promediando 24,3 puntos, 11,2 rebotes, 3,0 asistencias y 3,0 tapones, el francés se une a una lista de élite absoluta. Solo Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Patrick Ewing y David Robinson habían alcanzado tales cifras en una campaña completa.

Lo más sorprendente es que Wembanyama ya había coqueteado con estos registros la temporada pasada, aunque las lesiones limitaron su participación. Ahora, con la salud de su lado, busca consolidar su impacto en la liga antes de que se agote el calendario regular.

Los tres pilares de su candidatura

Consciente de que la narrativa es clave en la votación, Wembanyama desglosó su propuesta de campaña en tres argumentos fundamentales:

La defensa como prioridad: Para el francés, el impacto defensivo —donde promedia 3 tapones por noche— representa la mitad del juego y debería pesar tanto como la ofensiva en la carrera por el MVP. Dominio directo sobre rivales clave: El pívot destacó la superioridad de los Spurs frente a Oklahoma City (OKC), señalando que han logrado dominar al equipo titular del Thunder en casi todos sus enfrentamientos directos de la temporada. Influencia integral en el ataque: Wembanyama insiste en que su valor ofensivo trasciende la anotación, enfocándose en la creación de espacios y la distribución del balón.

El factor de la elegibilidad y la salud

La regla de los 65 partidos de la NBA añade un componente de tensión a la carrera. Mientras que Nikola Jokic —su principal competidor según las casas de apuestas— solo puede permitirse una ausencia más antes de quedar fuera de la votación, Wembanyama tiene un margen de tres encuentros.

Este aspecto es vital, considerando que la temporada pasada el joven galo vio truncada su candidatura al Jugador Defensivo del Año debido a una trombosis venosa profunda que lo mantuvo alejado de las canchas. Superar ese obstáculo físico ha sido fundamental para que el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, defienda su candidatura con total convicción.

El resurgir de los Spurs

Bajo la dirección de Johnson, los Spurs han recuperado el prestigio perdido en la última década. La organización tiene garantizada la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs y es muy probable que la mantenga durante toda la postemporada en el Oeste.

“Influye en el juego en todos los sentidos, en ambos extremos de la cancha”, afirmó Johnson tras la victoria ante Miami. Con el equipo en la cima y su estrella rompiendo récords históricos cada noche, el debate por el MVP parece estar cerrándose justo como Wembanyama lo planeó.