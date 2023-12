¡Sin Jordan ni LeBron! Esta leyenda de la NBA escoge a los mejores tiradores de todos los tiempos

En la nueva era del baloncesto, los lanzadores de la larga distancia son protagonistas, porque hay figuras que entre sus herramientas de juego destaca ese elemento, pero durante la década de los 90 en la NBA, los tiradores de la línea de tres eran pocos y uno de ellos es Dennis Scott, leyenda del baloncesto con Orlando Magic y por supuesto por sus disparos.

Recientemente el ahora miembro del Salón de la Fama de Orlando, dio a conocer su top 5 de lanzadores en toda la liga estadounidense, dejando por fuera nombres como el de Michael Jordan o LeBron James, además aseguro que él es uno de los mejores de la historia en el mencionado renglón, "Sigo creyendo que soy uno de los mejores tiradores que jamás haya jugado este deporte", dijo Scott en una entrevista a Sportskeeda.

“Obviamente, Steph Curry es el número uno porque siempre nos ha mostrado sus aspectos más destacados de Davidson y sus primeros años, cuando tenía los tobillos estropeados. Es su movimiento. Su movimiento siempre lo separó de todos nosotros. Reggie estuvo genial moviéndose sin el balón. Ray estuvo genial moviéndose sin el balón. Pero Steph lo llevó a otro nivel. Luego, podría disparar con cualquiera de las manos después del regate. Por eso es tan divertido verlo lanzar. Entonces, él es el número 1. Puedes ubicar a Ray [Allen] y Reggie [Miller] en 2 y 3. Voy a elegir cuatro (risas). Voy a ocupar el cuarto lugar".

"Luego, con el quinto puesto, quiero retroceder un poco en el tiempo para la generación más joven. Esto no es un golpe a lo que Dame Lillard está haciendo ni a James Harden. Cuando terminen de jugar, puedo cambiar mi lista porque esos muchachos son muy buenos y Dios sabe dónde estarán dentro de cuatro o cinco años con intentos y logros. Así que dicho esto, quiero darle a Dale Ellis el quinto lugar. La gente de esta generación no No entiendo qué tan rápido disparaba y el alcance que tenía. La gente temía a Dale Ellis cuando estaba en la cima de su carrera por la forma en que lanzaba la pelota de baloncesto".

Entretanto, Scott, quien terminó su carrera con 1,214 triples en total, a lo que respondió que si jugara en esta actual época, su promedio de disparo fuera más elevado. “Estamos hablando de números que probablemente no tengan sentido. Es por eso que la gente se maravilla con Steph [Curry], Dame [Lillard] y James Harden con la cantidad de triples que están lanzando. Si tomamos la noche en que rompí el récord cuando acerté 11 de 17, no creo que haya jugado los últimos nueve minutos de ese último cuarto. Siempre me burlo [del ex entrenador del Magic] Brian Hill: '¿Hago 13, hago 14? ¿Hago 15?' Hice 11".