NBA: ¿Se va? Karl-Anthony Towns no tiene claro su futuro con New York Knicks

La situación contractual de Karl-Anthony Towns con los New York Knicks se mantiene en punto muerto a pocos días del inicio de la temporada regular de la NBA. El centro comenzará su tercera experiencia en el certamen con la franquicia de la Gran Manzana.

El pívot dominicano-estadounidense reconoció que no espera alcanzar un acuerdo para extender su vínculo antes del comienzo de la campaña, después de que las negociaciones entre ambas partes no hayan avanzado de manera significativa.

Towns tiene actualmente una opción de jugador de 61 millones de dólares para la temporada 2027-28, mientras que es elegible para firmar una extensión de cuatro años y 276 millones de dólares. Sin embargo, las posiciones económicas entre el jugador y la franquicia se encuentran todavía bastante alejadas. El propio Towns fue contundente al describir el panorama: “No tiene buena pinta”, señaló tras el entrenamiento de Nueva York en Filadelfia.

Karl-Anthony Towns con futuro incierto en Nueva York

El principal obstáculo está relacionado con la estructura salarial que los Knicks necesitan mantener para conservar a su núcleo competitivo. La franquicia busca evitar entrar en los niveles más restrictivos del impuesto de lujo y, al mismo tiempo, tiene como prioridad garantizar la continuidad de Jalen Brunson, quien será elegible para un nuevo contrato máximo el próximo verano. En ese contexto, Nueva York necesitaría que algunos de sus principales jugadores acepten condiciones económicas que faciliten la permanencia del grupo.

Towns aseguró estar dispuesto a hacer un sacrificio salarial para ayudar a los Knicks, aunque también considera que debe existir un reconocimiento económico por lo conseguido durante sus primeras dos temporadas con la organización.