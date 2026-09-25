El futuro de Karl-Anthony Towns: ¿Ofertas máximas en 2027?

Las negociaciones contractuales entre los New York Knicks y su pívot estrella, Karl-Anthony Towns, han entrado en un terreno de incertidumbre crítica. Según reveló el reconocido periodista de ESPN, Shams Charania, ambas partes han llegado a un punto muerto en las conversaciones para acordar una extensión de contrato, lo que hace prácticamente imposible que se alcance un acuerdo antes del inicio del campamento de entrenamiento (training camp).

Anthony-Towns a la espera de nuevas ofertas

El jugador dominicano-estadounidense es legalmente elegible para firmar una extensión máxima de cuatro años y 276 millones de dólares. Sin embargo, la directiva del conjunto neoyorquino y los representantes de Towns se encuentran alejados en las cifras finales. Esta situación responde principalmente a los esfuerzos de la gerencia de los Knicks por mantener flexibilidad financiera y evitar superar el temido segundo apron del límite salarial de la NBA, un umbral que impone severas restricciones deportivas y económicas a las franquicias.

El panorama se complica aún más al contemplar el futuro a corto plazo del interno All-Star. Towns cuenta con una opción de jugador (player option) al finalizar la presente temporada. De declinarla para convertirse en agente libre, el reputado analista Brian Windhorst advirtió que el pívot se convertirá en uno de los caramelos más codiciados de la liga, proyectando que recibirá múltiples ofertas por el salario máximo de forma inmediata si decide probar el mercado abierto.

Varios equipos al asecho

De cara al verano de 2027, el escenario financiero de la NBA sufrirá un ajuste considerable donde varias organizaciones contarán con suficiente margen de maniobra salarial. Actualmente, franquicias de peso como los Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies, Brooklyn Nets y Sacramento Kings están proyectadas para liderar la liga con el mayor espacio bajo el tope salarial. Esta disponibilidad económica les permitiría presentar ofertas sumamente agresivas para tentar a Towns y sacarlo del Madison Square Garden.

A pesar del estancamiento previo a la pretemporada, la reglamentación de la liga le permite a los Knicks mantener la ventana de negociación abierta durante el transcurso de la campaña. No obstante, la falta de una firma inmediata genera una sombra de especulación sobre el proyecto deportivo de Nueva York, dejando en el aire la interrogante de si Towns continuará vistiendo la camiseta de los Knicks o si cambiará de rumbo al término del torneo.