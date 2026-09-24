NBA: Karl-Anthony Towns desata una guerra de ofertas máximas tras estancarse su extensión con los Knicks

La National Basketball Association (NBA) se encamina a una de las agencias libres más disputadas de los últimos años. De acuerdo con reportes e informes de la liga, el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns recibirá ofertas por el contrato máximo de MÚLTIPLES equipos si los New York Knicks permiten que salga al mercado libre. La sola posibilidad de que el interior All-Star pise la agencia libre sin restricciones ha puesto en máxima alerta a los ejecutivos de la liga, desencadenando una carrera financiera entre franquicias dispuestas a reestructurar sus plantillas para ficharlo.

El estancamiento contractual en la Gran Manzana

A pesar de haber sido una pieza fundamental en el esquema táctico del Madison Square Garden, las negociaciones entre la gerencia de los Knicks y la representación de Towns para acordar una extensión se han estancado en las últimas semanas.Mientras que el jugador de 30 años es elegible para una extensión máxima de cuatro años y aproximadamente 270 millones de dólares, informes indican que la directiva ha sondeado ofertas en el rango de los 45 a 50 millones anuales para mantenerse por debajo del restrictivo Second Apron del Convenio Colectivo (CBA).

Con una opción de jugador de 61 millones de dólares para la temporada 2027-28, Towns podría optar por renunciar a ella al término del curso actual para buscar un acuerdo a largo plazo como agente libre no restringido.

Atractivo en el mercado y perfil técnico

La combinación única de tiro exterior, rebote dominante y presencia en la pintura sitúa a Karl-Anthony Towns como el activo más cotizado de la clase de agentes libres. Sus promedios recientes de 20.1 puntos y 11.9 rebotes por partido con un 50.1% en tiros de campo respaldan su estatus como uno de los interiores más versátiles del baloncesto moderno.

"No se tratará de una negociación habitual; si un pívot con su efectividad en el tiro exterior y capacidad reboteadora llega al mercado, será una subasta al nivel más alto. Hay al menos ocho organizaciones con margen salarial listas para ofrecerle el contrato máximo desde el primer minuto", señalan fuentes directivas de la Conferencia Este.

Un dilema de ingeniería financiera para New York

Para New York, la decisión implica un complejo balance entre mantener la competitividad del equipo y preservar la flexibilidad financiera a futuro. Aunque las partes han mantenido un diálogo fluido, la falta de un acuerdo antes del inicio de los campamentos de entrenamiento traslada la incertidumbre a lo largo de toda la temporada regular, donde la gerencia neoyorquina evaluará si liquida la extensión o arriesga la salida de su estrella sin obtener activos a cambio.