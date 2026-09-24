NBA: La inesperada advertencia de Stephen Curry sobre su millonario futuro en Golden State

El legendario Stephen Curry dejó claro que su mente está enfocada exclusivamente en el baloncesto y no en los despachos. A sus 38 años y a las puertas de su decimoctava temporada en la NBA, el base no se presiona. Las negociaciones para extender su contrato con los Golden State Warriors siguen su curso sin generar distracciones. El máximo triplero de la historia aseguró que este proceso administrativo no afectará su rendimiento en la duela.

Un proceso sin apuros ni presiones

"Todo sucederá en el momento oportuno, cuando tenga toda la información para tomar la decisión correcta", confesó Curry. En unas recientes declaraciones a ESPN, el estelar jugador elogió el trato y la transparencia de la gerencia californiana. "Si no firmo pronto, no me afectará en cuanto a mi nivel ni a la presión; decidiré cuando esté listo", afirmó. El astro busca mantener un ambiente libre de tensiones que permita al equipo concentrarse plenamente en la competición.

Las cifras del imperio de "El Chef"

Hay que recordar que Curry firmó una extensión de un año y 62,6 millones de dólares en agosto de 2024. Dicho acuerdo con la franquicia de la Bahía expirará al finalizar la venidera campaña del mejor baloncesto del mundo. Actualmente, el dos veces MVP es elegible para una nueva extensión de hasta 136,7 millones por dos temporadas. Sin embargo, el cuatro veces campeón aún no cierra el trato con el equipo que lo seleccionó en 2009.

Flexibilidad en tiempos de reconstrucción

"No quiero que haya drama, ni que se convierta en un tema de conversación diario", sentenció el piloto. Ambas partes estudian escenarios que satisfagan las exigencias económicas de Curry sin comprometer la flexibilidad salarial del equipo. Esto es vital mientras Jimmy Butler se recupera de su rotura de ligamentos tras una pretemporada inusualmente tranquila. La franquicia necesita margen de maniobra para reestructurar la plantilla y rodear a su máxima estrella el próximo verano.

Paciencia y ambición intacta

"Este equipo debe tener la flexibilidad necesaria para hacer movimientos si las cosas se complican", razonó el doce veces All-Star. Para Curry, la clave del éxito en estas negociaciones radica netamente en el flujo de información y la paciencia. El base entiende que es una situación particular por la etapa de su carrera y la "absoluta desesperación por ganar". Su principal objetivo sigue siendo encontrar un equilibrio perfecto entre el éxito colectivo y su futuro financiero.