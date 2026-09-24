Marcus Smart explota contra los Lakers tras su fichaje por los Rockets

El veterano base y especialista defensivo Marcus Smart ha generado un fuerte impacto en el entorno de la NBA tras revelar los motivos detrás de su incorporación a los Houston Rockets. El jugador admitió abiertamente haber aceptado una propuesta de menor cuantía económica con la franquicia tejana tras considerar que la oferta presentada por Los Angeles Lakers resultaba «falta de respeto» hacia su valor en la pista y su trayectoria profesional.

Las declaraciones del Jugador Defensivo del Año (DPOY) de 2022 exponen las complejas dinámicas de negociación dentro del mercado de la agencia libre, donde la valoración del rendimiento individual y la estabilidad a largo plazo suelen pesar tanto o más que las cifras iniciales puestas sobre la mesa.

Descontento con la valoración económica y la falta de garantías

Al abordar las negociaciones sostenidas con la gerencia de la franquicia angelina, Smart no ocultó su malestar con la diferencia entre la propuesta recibida y el nivel deportivo demostrado durante la última campaña, comparando su situación con otros contratos otorgados en la liga.

«En primer lugar, jugué tan bien que la oferta que finalmente me dieron no correspondía con la forma en que jugué, especialmente cuando ves a chicos que jugaron mucho peor que yo y las ofertas que están recibiendo. Y además no había la seguridad que queríamos y que ellos no estaban dispuestos a dar», explicó tajantemente el base sobre el estancamiento de las conversaciones con los Lakers.

El punto central de conflicto radicó en dos aspectos clave: la brecha salarial respecto a otros jugadores de perfil similar o inferior dentro de la competición y la ausencia de garantías plurianuales (security). La directiva angelina rehusó ofrecer la estabilidad contractual que el entorno del jugador exigía como condición indispensable para cerrar un compromiso.

La elección de Houston: Priorizar el proyecto y el respeto profesional

Ante la falta de acuerdo con la entidad de Los Ángeles, Marcus Smart optó por comprometer su futuro con los Houston Rockets, aceptando un acuerdo financiero inferior al que aspiraba inicialmente en el mercado, pero que cumplía con las expectativas de respeto deportivo y estructura contractual requeridas por su equipo de trabajo.

La llegada de Smart aporta una dosis vital de dureza defensiva, liderazgo de vestuario y mentalidad ganadora al proyecto de los Rockets. Su perfil encaja con la visión de la directiva de Houston, que busca consolidar un núcleo competitivo combinando el talento joven con veteranos probados en escenarios de máxima exigencia y playoffs.