¿Por qué los Knicks no firman a Karl-Anthony Towns? El tope salarial que desató la crisis

Las negociaciones para la extensión de contrato entre la estrella domínico-estadounidense Karl-Anthony Towns y la gerencia de New York Knicks han entrado en una fase de paralización crítica. De acuerdo con la información adelantada por el reputado periodista Shams Charania, la posibilidad de cerrar un acuerdo entre ambas partes antes del inicio del campamento de entrenamiento (training camp) se percibe en este momento como «altamente improbable».

El punto de fricción central no radica únicamente en las pretensiones económicas del jugador ni en su rendimiento dentro de la pista, sino en las rigurosas restricciones financieras impuestas por el Convenio Colectivo (CBA) de la NBA, particularmente las relativas al denominado segundo apron o segundo tope salarial restrictivo.

El factor James Dolan y la barrera del segundo apron

La propiedad de la franquicia neoyorquina ha adoptado una postura contundente respecto al diseño presupuestario de la plantilla para el futuro próximo. James Dolan, propietario principal de New York Knicks, ha dejado clara la línea roja que la organización no está dispuesta a traspasar bajo ningún concepto.

«James Dolan ha dejado claro que los Knicks no entrarán en el segundo apron y, si traen de vuelta a este mismo equipo el próximo año, terminarán estando en él. Hasta cierto punto, el cambio es inevitable», ha señalado Charania en relación con la compleja tesitura que afronta la directiva encabezada por Leon Rose.

El segundo apron es una de las herramientas más punitivas del actual sistema financiero de la liga. Superar este umbral no solo implica el pago de una tasa impositiva desproporcionada (luxury tax), sino que impone severas sanciones deportivas a los equipos:

Restricción de excepciones salariales: Pérdida de la posibilidad de utilizar la mid-level exception para fichar agentes libres.

Limitaciones en traspasos: Imposibilidad de empaquetar varios salarios para adquirir a un solo jugador o de utilizar dinero en efectivo en transacciones.

Penalización de rondas de Draft: Bloqueo de selecciones futuras de primera ronda, las cuales pueden congelarse o desplazarse automáticamente al final de la primera ronda si la franquicia permanece de forma continuada en esta franja impositiva.

Un dilema estructural para New York Knicks

La situación actual coloca a la directiva de los Knicks ante una encrucijada estratégica de primer orden. Con una plantilla compuesta por contratos de gran volumen —entre los que figuran piezas fundamentales del proyecto deportivo reciente—, la renovación a largo plazo de Karl-Anthony Towns bajo los máximos estipulados empujaría de forma matemática al equipo por encima del segundo apron para el próximo ejercicio fiscal.

Las alternativas para mantener la competitividad del bloque actual implican necesariamente realizar ajustes estructurales en la nómina. La afirmación de que «el cambio es inevitable» sugiere que, de no alcanzarse una reestructuración contractual favorable, la franquicia podría verse obligada a explorar traspasos de jugadores clave o bien recalibrar el peso del contrato de Towns para no poner en riesgo la flexibilidad operativa del club a medio y largo plazo.