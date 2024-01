NBA: Luka Doncic, el dueño de las estadísticas durante el mes de diciembre

Diciembre confirma una realidad que ya era conocida, aunque hay algunos que intentan ocultar la verdad. Luka Doncic es uno de los mejores jugadores del mundo y es candidato al MVP de la NBA semana tras semana. En 13 partidos, ha promediado 37,4 puntos, 11,1 asistencias, 8,9 rebotes, 1,1 robos y ha demostrado una increíble precisión en los tiros: 48,8% de campo, 38% desde el triple y 80,2% en tiros libres. No ha habido nada similar en más de 50 años.

Para el jugador formado en el Real Madrid, no hay límites. En el juego, encuentras soluciones para superar los momentos más difíciles de su equipo, los Mavericks. Y en términos de números, se une a registros legendarios. Alcanzó los 10.000 puntos en 368 partidos, 10 menos que LeBron James, el máximo anotador de la historia desde la temporada pasada cuando superó el récord de Wilt Chamberlain.

El MVP llegará por sí solo, aunque la NBA lo sitúa en quinto lugar detrás de Joel Embiid, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo y Shai Gilgeous-Alexander. Eso es lo que piensan sus compañeros. "No sé por qué no es el número 1. Lidera nuestro equipo. Anota, rebotea, asiste. He compartido vestuario con muchos jugadores y él es el que hace todo más fácil", analiza su compañero Markieff Morris.

El jugador esloveno ha conquistado la admiración de toda la liga gracias a su excelente juego y sus impresionantes actuaciones que cautivan a todos, además de sus récord y experiencia tan temprana que lo ponen entre los mejores jugadores de la actualidad y en la historia también.