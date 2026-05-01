NBA: Estos son los juegos para la jornada de este viernes 1 de mayo

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La jornada de este viernes 1 de mayo en la primera ronda de los playoffs de la NBA llega cargada de tensión, con tres series al borde de definirse en el sexto partido. En el duelo entre Toronto Raptors y Cleveland Cavaliers, el equipo de Ohio llega con ventaja de 3-2 tras imponerse 125-120 en el quinto encuentro, en un partido decidido en el último cuarto.

Cleveland Cavaliers ha sabido reaccionar en momentos clave con figuras como James Harden y aportes decisivos desde el banquillo, mientras que Toronto Raptors necesita ganar en casa para forzar un séptimo juego, especialmente tras la baja por lesión de Brandon Ingram.

En la serie entre Orlando Magic y Detroit Pistons, también con ventaja de 3-2 para Orlando, el panorama es igualmente incierto. Los de Míchigan lograron sobrevivir con una victoria en el quinto partido gracias a una actuación espectacular de Cade Cunningham, quien anotó 45 puntos, igualando la producción de Paolo Banchero para los de Florida.

Por último, Houston Rockets reciben a Los Angeles Lakers en otra serie que está 3-2 a favor del conjunto angelino. Los tejanos vienen de ganar el quinto partido por 99-93 y mantienen viva la esperanza de remontar un 0-3, algo históricamente muy difícil.

Juegos para hoy en la NBA: 1 DE MAYO