Cunningham y Banchero repiten un hito que no se veía desde Iverson y Shaq

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En el ecosistema de la NBA, ser el pick número 1 conlleva una presión que pocos logran transformar en combustible. Sin embargo, lo vivido recientemente en la serie de los Pistons contra Orlando trasciende la simple excelencia individual para entrar en los libros de récords. Por segunda vez desde que se tiene registro, dos jugadores que cargan con el honor (y el peso) de haber sido la primera selección de sus respectivas generaciones se batieron en un duelo de +40 puntos cara a cara. Los protagonistas: Cade Cunningham y Paolo Banchero (45pts cada uno).

Este nivel de producción ofensiva simultánea por parte de dos "primeros del Draft" es un evento estadístico de baja probabilidad que requiere la convergencia de dos talentos generacionales en su punto máximo de ebullición.

El antecedente: Iverson vs. O'Neal (2001)

Para entender la magnitud de este suceso, hay que retroceder 25 años. El 6 de junio de 2001, durante el primer juego de las Finales de la NBA, el mundo del baloncesto presenció el primer enfrentamiento de este calibre:

Allen Iverson (Pick #1, 1996): Registró 48 puntos , liderando a los Philadelphia 76ers a una victoria sorpresiva en el Staples Center.

Shaquille O'Neal (Pick #1, 1992): Respondió con una fuerza dominante de 44 puntos y 20 rebotes para los LA Lakers.

Aquel partido quedó grabado por el famoso step-over de Iverson sobre Tyronn Lue, pero estadísticamente estableció un estándar de competitividad entre números uno que tardaría más de dos décadas en repetirse.

Un club exclusivo

El hecho de que hayan pasado tantos años para volver a ver una exhibición similar subraya la dificultad de la hazaña. No basta con ser una estrella; se requiere que el sistema de juego, la eficiencia de tiro y la narrativa del partido permitan que dos líderes absolutos alcancen la barrera de los 40 puntos en una misma noche de enfrentamiento directo.

Con este nuevo capítulo, la liga reafirma que, aunque el talento joven llega cada año mediante el Draft, solo unos pocos logran sostener el estatus de "número uno" bajo el fuego cruzado de la máxima competición. La historia de la NBA hoy tiene una nueva página dorada, escrita por dos titanes que, al igual que "The Answer" y "The Diesel", se negaron a ser eclipsados.