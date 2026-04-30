NBA: Estos son los juegos para la jornada de este jueves 30 de abril

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves 30 de abril en la postemporada de la NBA presenta tres partidos decisivos, todos correspondientes a Juegos 6 en sus respectivas series. En el Este, New York Knicks visitan a Atlanta Hawks con ventaja de 3-2 y la oportunidad de cerrar la serie. El conjunto neoyorquino ha mostrado un dominio claro en los últimos encuentros, destacando por su defensa y el liderazgo ofensivo de Jalen Brunson.

También en el Este, Boston Celtics enfrentan a Philadelphia 76ers en un duelo cargado de tensión. Los bostonianos llega con ventaja en la serie, pero los Sixers ha respondido con fuerza, impulsado por el gran nivel de Joel Embiid, quien ha sido determinante para mantener con vida a su equipo. Este enfrentamiento se perfila como uno de los más equilibrados de la jornada, con ambos equipos luchando por imponer su ritmo en un partido clave.

En la Conferencia Oeste, Denver Nuggets visitan a Minnesota Timberwolves en un Juego 6 que podría definir o extender la serie. La franquicia de Minneapolis ha logrado competir pese a lesiones, mientras que los de Colorado busca forzar un séptimo partido y mantenerse con vida en los playoffs. La batalla entre figuras como Nikola Jokic y el núcleo joven de los Timberwolves promete ser uno de los duelos más intensos de la noche.

Juegos para hoy en la NBA: 30 DE ABRIL