ADN de supervivencia: Houston vuelve a desafiar la lógica

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En la historia de los Playoffs de la NBA, el 3-0 se considera tradicionalmente una sentencia de muerte. Sin embargo, los Houston Rockets han decidido que todavía no es momento de limpiar sus taquillas. Con una victoria llena de coraje, el equipo tejano ha puesto el 3-2 en el marcador global, convirtiendo una barrida inminente en una serie abierta que regresa a su ciudad con el momento anímico a su favor.

Este regreso desde el abismo no es algo habitual en la organización. De hecho, es solo la segunda vez en la historia de la franquicia que logran ganar dos partidos consecutivos tras haber perdido los tres primeros.

El precedente: La resistencia ante Kevin Durant (2013)

Para encontrar un escenario idéntico, hay que remontarse a la primera ronda de 2013. En aquella ocasión, unos jóvenes Rockets liderados por un recién llegado James Harden se vieron contra las cuerdas ante los potentes Oklahoma City Thunder de un imparable Kevin Durant.

El abismo: OKC dominó los tres primeros encuentros con autoridad.

La respuesta: Contra todo pronóstico, Houston ganó el Juego 4 y el Juego 5 (este último en Oklahoma), poniendo el 3-2 y sembrando el pánico en los Thunder.

El desenlace: Aunque en 2013 finalmente cayeron en el sexto partido, aquel equipo sentó las bases de una cultura de "nunca rendirse" que hoy vuelve a florecer en la plantilla actual.

Contra la estadística y el destino

Históricamente, ningún equipo en la NBA ha logrado completar la remontada total tras un 3-0 (0-156 en el registro histórico). No obstante, el objetivo inmediato de estos Rockets no es el récord final, sino la supervivencia diaria.

Ganar dos partidos bajo presión extrema ya es un logro que demuestra madurez y ajuste táctico. Al forzar el sexto juego, Houston no solo ha evitado la humillación de la barrida, sino que ha obligado a su rival a dudar. La presión ahora ha cambiado de bando: el favorito sabe que un error más los llevaría a un séptimo partido donde el factor psicológico suele favorecer al que viene de atrás.