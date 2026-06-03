NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 3 de junio

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Las Finales de la NBA 2026 comienzan este miércoles 3 de junio con un atractivo enfrentamiento entre New York Knicks y San Antonio Spurs. El Juego 1 se disputará en San Antonio, donde los tejanos buscarán aprovechar la ventaja de local para tomar la delantera en una serie que enfrenta a dos franquicias históricas con realidades muy diferentes en las últimas décadas.

Del otro lado, la franquicia de la Gran Manzana llegan a esta instancia tras una dominante actuación en la Conferencia Este, donde eliminaron a Cleveland Cavaliers con autoridad. La organización neoyorquina disputará sus primeras Finales desde 1999, despertando una enorme ilusión entre sus aficionados, que sueñan con conquistar un campeonato que se les ha escapado durante más de medio siglo.

Por su parte, los Spurs regresan al escenario más importante del baloncesto después de superar una exigente serie frente al Oklahoma City Thunder en siete partidos. Con una mezcla de juventud y talento, el conjunto texano intentará iniciar con buen pie una final que promete emociones desde el salto inicial y que podría marcar el comienzo de una nueva rivalidad en la NBA.

Juego para hoy en la NBA: 3 DE JUNIO

New York Knicks vs San Antonio Spurs - AT&T Center

Hora: 8:30 PM Horario en Venezuela.