NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 25 de mayo

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La jornada de este lunes 25 de mayo en la Final de la Conferencia Este llega con máxima presión para Cleveland Cavaliers, que reciben a New York Knicks en el cuarto partido de la serie. El conjunto neoyorquino domina 3-0 tras imponerse con autoridad en los tres primeros encuentros, incluyendo una victoria de 121-108 en Cleveland el pasado viernes en la NBA.

El equipo dirigido por Mike Brown ha mostrado una combinación letal de intensidad defensiva y efectividad ofensiva durante toda la serie. La figura de Jalen Brunson ha sido determinante, liderando la ofensiva con actuaciones consistentes y controlando el ritmo de los partidos en momentos decisivos. Además, los Knicks han aprovechado las pérdidas de balón y la falta de regularidad ofensiva de Cleveland, que no ha encontrado respuestas claras ante la presión física y el dominio en la pintura del conjunto visitante.

Para los Cavaliers, el encuentro de esta noche representa una prueba de carácter frente a su afición. Jugadores como Donovan Mitchell y Darius Garland están obligados a elevar su nivel si quieren extender la serie y evitar una eliminación dolorosa en casa. El ambiente en Ohio promete ser intenso para un duelo que puede definir el rumbo de la postemporada y consolidar a los de la Gran Manzana como el gran protagonista del Este en esta campaña.

Juegos para hoy en la NBA: 25 DE MAYO

New York Knicks vs Cleveland Cavaliers - Rocket Arena (3-0)

Horario: 8:00 PM hora en Venezuela.