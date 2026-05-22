NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 22 de mayo

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La Final de la Conferencia Oeste entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs vivirá este viernes 22 de mayo un tercer partido cargado de expectativa después de que ambos equipos dividieran triunfos en Oklahoma City. Los tejanos sorprendieron en el primer duelo imponiéndose 122-115 como visitantes, mientras que el Thunder respondió en el segundo compromiso con una victoria 122-113 liderada nuevamente por Shai Gilgeous-Alexander.

Ahora la serie se traslada a San Antonio con empate 1-1 y con la sensación de que cada posesión puede marcar el rumbo de estas finales del Oeste. Gran parte de la atención estará centrada en el duelo entre la estrella canadiense y Víctor Wembanyama, dos de las máximas figuras de la NBA actual. Gilgeous-Alexander viene de anotar 30 puntos en el segundo juego, mientras que Wembanyama continúa siendo el eje defensivo y ofensivo de San Antonio con dominio en la pintura y presencia reboteadora.

El encuentro se disputará en el AT&T Center, donde los Spurs intentarán aprovechar la localía para tomar ventaja en la serie. Oklahoma City buscará imponer nuevamente su intensidad defensiva y la velocidad de transición que le permitió recuperarse en el Juego 2, mientras San Antonio apostará por su ofensiva dinámica y el apoyo de su afición.

Juegos para hoy en la NBA: 22 DE MAYO

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs - AT&T Center (1-1)

Hora: 20:30 PM (Venezuela)