NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 13 de mayo

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La jornada de este miércoles en la Postemporada de la NBA presenta un duelo de alta tensión entre Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons, con una serie que llega completamente igualada 2-2. Después de perder los dos primeros encuentros en Míchigan, la organización reaccionó en casa y logró empatar la eliminatoria, devolviéndole toda la presión para los Pistones.

Los Cavaliers llegan con el impulso de su último triunfo, impulsados por una actuación dominante de Donovan Mitchell, quien volvió a ser el líder ofensivo del equipo en el Juego 4. Además, la presencia interior de Evan Mobley y Jarrett Allen ha comenzado a inclinar la balanza en la pintura, un aspecto que Cleveland buscará repetir para romper su mala racha como visitante en estos playoffs.

Por el lado de Detroit, todas las miradas vuelven a estar sobre Cade Cunningham, la gran figura del equipo durante esta postemporada. Los Pistons han sido muy fuertes en casa y necesitan recuperar la fluidez ofensiva que mostraron en los primeros partidos de la serie.

Juego para hoy en la NBA: 13 DE MAYO