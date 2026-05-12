NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 12 de mayo

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La serie entre Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs llega este martes 12 de mayo a uno de sus momentos más decisivos. Con la semifinal del Oeste igualada 2-2, el quinto partido en el AT&T Center puede marcar el rumbo definitivo de la eliminatoria. Los lobos viene de responder con carácter en el Juego 4, imponiéndose 114-109 gracias a una actuación estelar de Anthony Edwards, quien firmó 36 puntos para evitar quedar contra la pared.

Del lado de San Antonio, todas las miradas estarán sobre Victor Wembanyama, quien podrá jugar este compromiso después de que la NBA decidiera no imponerle una suspensión tras su expulsión en el encuentro anterior. Su presencia cambia por completo la dinámica defensiva y ofensiva de los Spurs, que además buscarán aprovechar la localía y recuperar el control de la serie.

El duelo también promete un choque de estilos entre la explosividad ofensiva de Edwards y la versatilidad de Wembanyama, además del impacto de jugadores como De'Aaron Fox y Rudy Gobert. Con el ganador quedando a una victoria de las Finales de Conferencia, se espera un partido de máxima intensidad y con ambiente de auténtica final anticipada.

Juegos para hoy en la NBA: 12 DE MAYO